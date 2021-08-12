Ребров різко висловився щодо тренерства у збірній України

Ребров висловився про пропозицію стати головним треном України / УНІАН

Тренер футбольного клубу ОАЕ Аль-Айн Сергій Ребров повідомив про те, що вже отримав пропозицію стати головним тренером збірної України. Але він залишиться працювати у клубі, з яким цього літа підписав контракт.

"Я був би, безумовно, щасливий, якби взяв на себе завдання тренувати національну збірну своєї країни. Але зараз я тут, в Аль-Айні, і я прихильний своєму контракту. Тільки у випадку, якщо клуб вирішить, що я маю піти, я обов'язково візьмуся за роботу тренером збірної України", - заявив Ребров у інтерв'ю клубному сайту.

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Нагадаємо, 9 серпня виконком Української Асоціації футболу (УАФ) не визначився з новим головним тренером національної команди на засіданні.

1 серпня нинішнього року стало відомо, що Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із завершенням терміну контракту.

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Він висловив слова подяки Українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди.

Переможець Чемпіонату світу може очолити основну збірну України. Так, у ЗМІ з'явилася інформація, що УАФ допоможе Сергію Реброву з компенсацією за розрив контракту з еміратським клубом Аль-Айн, якщо сума не перевищить 1 млн євро, для того, щоб він міг очолити збірну України.