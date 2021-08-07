Ребров стовідсотково стане новим тренером збірної України - ЗМІ

Сергій Ребров / УНІАН

Новим тренером збірної України з футболу стане легендарний футболіст і колишній наставник київського Динамо та угорського Ференцвароша Сергій Ребров. Як повідомляє портал Sport, фахівець підпише контракт з Українською асоціацією футболу як мінімум на два роки.

Повідомляється, що 47-річний Ребров домовився про розрив контракту зі своїм нинішнім клубом, "Аль-Айном" з Об'єднаних Арабських Еміратів і вже в понеділок, 9 серпня, буде представлений в якості наставника збірної України.

Ребров повинен підписати контракт як головний тренер збірної за схемою "2+1". Тобто, спочатку він керуватиме українськими футболістами у відборі на ЧС-2022 і ЧЄ-2024. А після закінчення відбору на першість континенту трудова угода може бути продовжена ще на рік.

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Нагадаємо, раніше, 1 серпня нинішнього року стало відомо, що Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із закінченням терміну контракту.

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Він висловив слова подяки Українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди.