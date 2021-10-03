Реванш не вийшов: Динамо і Шахтар у суперматчі не змогли визначити переможця

Динамо-Шахтар / УАФ

3 жовтня, відбувся центральний матч 10-го туру чемпіонату України, в якому зустрічалися київське Динамо і донецький Шахтар.

Незважаючи на те, що глядачі голів так і не побачили, гострих моментів у грі вистачало.

Перший з них мав Карлос де Пена, який пробив у дебюті матчу в штангу.

Шахтар відповів небезпечними випадами Алана Патріка, Тараса Степаненка і Марлоса, але їх теж або підводила точність, і добре грав Георгій Бущан.

Наприкінці першого тайму дебютний гол за Динамо міг забити Вітіньо, але він після виходу на побачення з Андрієм П'ятовим запустив м'яч вище воріт.

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Після перерви на побачення з голкіпером "гірників" виходив вже Віктор Циганков, але і він тому свою дуель програв, пробивши в П'ятова.

Таким чином результат матчу Динамо-Шахтар - 0:0.

Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 26 очок. Шахтар (23 бали) - 2-й.

Нагадаємо, 22 вересня, в Києві на НСК Олімпійський донецький Шахтар і київське Динамо розіграли Суперкубок України. Команду Мірча Луческу обіграли з рахунком 2:0.