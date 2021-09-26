Реванш Усик – Джошуа: все, що відомо на цю мить

Британці не дають нормально насолодитися перемогою / BoxingScene / Mark Robinson

У ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО Ентоні Джошуа в Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур, і завоював всі його пояси.

Тепер нашому земляку не вистачає лише одного титулу для того, аби стати абсолютним чемпіоном світу і в суперважкій вазі. Нікому і ніколи не вдавалося зібрати у себе чотири пояси в хевівейті. Нікому і ніколи в епоху чотирьох поясів не вдавалося стати абсолютом у двох різних дивізіонах.

Як стало відомо перед боєм, в контракті боксерів був вказаний пункт про реванш, проте він був передбачений тільки на випадок перемоги Усика, який був претендентом на титули та успішно відібрав їх. Цей пункт був внесений, аби британець зумів уникнути провалу.

Джошуа після бою наголоси :"Незабаром ми знову все це зробимо". Він також заявив, що вірить у свою перемогу в наступному бою.

Його промоутер Едді Хірн також сказав: "Джошуа хоче провести негайний реванш. У повторному поєдинку Ентоні буде андердогом після поразки, але це те, до чого він готовий".

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Своєю чергою промоутер українського боксера Олександр Красюк зазначив, що, відповідно до контракту, боксери не можуть провести проміжні бої, а відразу повинні зустрітися між собою.

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Сам же Усик каже, що поки не думає про реванш, проте натякнув, що хотів би, щоб другий бій відбувся в Україні. "Де б я реально хотів провести реванш? На "Олімпійському". В Києві", – сказав українець на пресконференції.

Втім, Хірн поспішив засмутити Усика, заявивши, що організувати реванш в Україні навряд чи вдасться:

"Малоймовірно, що реванш відбудеться в Україні. Не виключено, що це буде міжнародна локація, але я думаю, що це буде Великобританія".

Таким чином, реванш Усик – Джошуа лише питання часу, але коли і де пройде повторний поєдинок, поки невідомо.

Усик-Джошуа: підсумки бою