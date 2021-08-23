"Народилася росіянкою": олімпійська чемпіонка Баюл пояснила відмову від українського громадянства

Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства / Instagram

Українська спортсменка і перша олімпійська чемпіонка з фігурного катання, яка з 1994 року живе в США, Оксана Баюл раптово вирішила відмовитися від українського громадянства.

Після своєї заяви про те, що вона хоче відмовитися від українського громадянства, Баюл в Instagram пояснила свій вчинок.

"Я всім дякую. Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою", - написала на своїй сторінці спортсменка.

Відмова від українського громадянства Оксани Баюл викликала активне обговорення в соціальних мережах.

Оксана Баюл народилася і виросла в Дніпрі. У 13 років стала круглою сиротою. За дівчинкою доглядали тренера, а потім її забрала до себе Одеський тренер з фігурного катання Галина Зміївська. У 1993 році Баюл стала чемпіонкою світу, а в 1994 році – олімпійською чемпіонкою.

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Після своєї перемоги на Олімпіаді Баюл переїхала жити в США. На той момент їй виповнилося всього 17 років. У 2001 році вона покинула великий спорт і почала займатися бізнесом.

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У 2007 році знову повернулася в професійний спорт. У 2010 році вона повернулася в Україну і хотіла відкрити власну школу фігурного катання, але стався скандал з колишніми тренерами і чиновниками.

Після 1994 року ніяких значних досягнень в її спортивній кар'єрі не було.

Раніше головред повідомляв, що Баюл програла Україні суд на 50 мільйонів. У США суд Каліфорнії виніс рішення щодо позову української фігуристки та олімпійської чемпіонки Оксани Баюл, яка хотіла стягнути з України 50 мільйонів доларів.