Романчук завоював для України перше "срібло" Олімпійських ігор-2020 у Токіо

Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпійських ігор-2020 / Reuters

Плавець Михайло Романчук приніс Україні першу срібну медаль Олімпійських ігор-2020 - він став кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

"Український плавець Михайло Романчук до бронзи на дистанції 800 м вільним стилем додає срібло на 1500", - повідомляє НОК України.

Старт запливу Романчук навмисно віддав суперникам, пливучи з 8-7 результатом. Однак на 450 метрах він вже вийшов на друге місце. За 200 метрів спортсмени розпочали фінішний спурт.

І за 50 метрів до фінішу Романчук йшов третім, проте зумів обійти німця Флоріана Веллброка, закінчивши заплив на другому місці. "Золото" знову, як і на дистанції 800 метрів, взяв американець Роберт Фінке.

Нагадаємо, раніше Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.

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У фінальному запливі Романчук фінішував третім з результатом 7:42,33. "Золото "виграв американець Роберт Фінке, а "срібло" – італієць Грегоріо Пальтріньєрі.

"Я йшов до цієї нагороди 18 років", - сказав тоді Романчук, коментуючи свої результати на Олімпіаді в Токіо.

Зазначимо, Романчук виграв "золото"на ЧС-2018 на короткій воді, є срібним призером чемпіонату світу 2017 року, чотириразовим чемпіоном Європи (по два "золота" у 2018 і 2021 роках) і переможцем континентальної першості на короткій воді у 2017-му.

Як повідомляв Главред, на Літніх Олімпійських іграх-2020 Романчук встановив новий національний і олімпійський рекорд: він подолав заплив на дистанції 800 метрів з результатом 7.41.28.