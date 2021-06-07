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Росія погрожує відмовитися від Євро-2020 через Крим і "Слава Україні" на українських футболках - ЗМІ

7 червня 2021, 13:43

Збірна Росії з футболу може відмовитися від участі в чемпіонаті Європи через Україну.

збірна України, форма, Крим
Збірна Росії може залишитися без Євро-2020 через окупований Крим на футболках команди України / Скріншот відео з facebook.com/andriy.pavelko

Російська футбольна влада розглядає варіант, за якого буде прийнято рішення про відмову збірної Росії з футболу від участі в Євро-2020 через рішення УЄФА затвердити нову форму збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава". При цьому у Кремлі закликають дочекатися офіційної реакції УЄФА перед тим, як будь-яким чином реагувати на ситуацію.

Як повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на джерело, близьке до Російського футбольного союзу (РФС), наразі вивчається варіант з відмовою Росії від участі в чемпіонаті Європи з футболу на знак протесту проти затвердження Європейською футбольною асоціацією нової форми збірної України, на якій зображені окупований Росією Крим і гасло "Слава Україні".

У Москви поки що немає будь-якої офіційної позиції щодо питання нової форми української збірної. Як стверджують у Кремлі, для початку потрібно дочекатися офіційної реакції європейської футбольної асоціації, в якій уважно ставляться до питань політики у футболі.читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

"Наразі ми не маємо жодної реакції. Якесь джерело - навряд чи можна якось зорієнтуватися по зливах від джерела. Давайте дочекаємося якоїсь офіційної реакції... Ви знаєте, що в цілому і ФІФА, і УЄФА дуже уважно ставляться до того, щоб не було жодної політизації спортивних змагань", - цитує ТАСС спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу 6 червня презентувала нову форму збірної України, в якій команда повинна виступити на Євро-2020. На футболках зображені захоплений Росією Крим і гасло"Слава Україні – Героям слава".

У Росії негативно відреагували на таку ситуацію. Депутат Держдуми Дмитро Свищев висловив надію, що УЄФА, мовляв, заборонить українську форму. При цьому він не виключав, що збірні Росії та України можуть зустрітися на полях Євро-2020.

У Європейській футбольній асоціації 7 червня заявили, що УЄФА схвалила нову форму збірної України. Екіпірування відповідає всім правилам і нормам для виступу команди на Євро-2020.

Примітно, що перенесене через пандемію COVID-19 Євро-2020 також пройде і у Росії. Один з чвертьфінальних матчів турніру відбудеться у Санкт-Петербурзі. Україна теоретично зможе зіграти у РФ, причому у формі з Кримом і гаслом "Слава Україні".

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