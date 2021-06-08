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Росія поскаржилася в УЄФА через Крим і "Слава Україні" на футболках української збірної

8 червня 2021, 21:12

У РФ побоюються, що приклад збірної України можуть наслідувати й інші країни.

На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
Росія побачила політичні мотиви на новій формі збірної України / facebook.com/andriy.pavelko

Російський футбольний союз (РФС) направив офіційного листа Європейській футбольної асоціації (УЄФА) зі скаргою на форму збірної України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава". Екіпіровку раніше схвалила УЄФА для ігор української національної збірної на Євро-2020. Росіяни вважають, що ця ситуація створює прецедент, якому в майбутньому можуть послідувати й інші країни.

Як повідомляє Чемпіонат, у пресслужбі РФС підтвердили факт, згідно з яким відповідного листа російської футбольної влади вже направлено до УЄФА. На думку росіян, зображення і написи на футболках української збірної є використанням політичних мотивів.

"Ми направили листа до УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА з екіпірування, який забороняє політичні висловлювання", - вважають в організації.читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

Також у РФС заявили, що прикладу України вже на наступному масштабному футбольному змаганні можуть послідувати і інші країни.

"Футбол - це спорт, який повинен завжди залишатися поза політикою. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань", - підкреслюється в повідомленні.

Форма збірної України з Кримом і гаслом " Слава Україні"

Українська футбольна асоціація (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України, в якій вона повинна зіграти на перенесеному Євро-2020 вже в червні. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня в 11 країнах.

Росія різко негативно відреагувала на нову футбольну форму української збірної. Депутат Держдуми Дмитро Свищев сподівався, що УЄФА заборонить Україні виступати в таких футболках і не виключав, що російська і українська команди зустрінуться в рамках Євро-2020.

Однак 7 червня в УЄФА заявили, що форма збірної України з Кримом і "Слава Україні" схвалена. Організація не бачить жодних порушень правил, вимог і норм.

ЗМІ заявили, що російський футбольний союз вже розглядає можливість відмови збірної Росії від участі у Євро-2020 через ситуацію з формою збірної України.

Примітно, що один з матчів 1/4 фіналу Євро-2020 відбудеться в російському місті Санкт-Петербурзі. І якщо Україна проб'ється до чвертьфіналу, то команда вийде на поле у формі з Кримом і гаслом "Слава Україні".

новини Росії УЕФА Евро-2020 збірна України з футболу РФС новини України
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