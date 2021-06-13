Російський боксер Олександр Повєткін йде з рингу

Олександр Повєткін йде з рингу / ТАСС

Російський боксер Олександр Повєткін прийняв рішення завершити спортивну кар'єру. Як заявив боксер, після коронавірусу у нього погіршилося здоров'я і треба багато пролікувати.

"Роки беруть своє. Вирішив завершити кар'єру. Після коронавірусу треба багато пролікувати, час пройде, не 20 років мені вже. На спарингах і в тренуваннях після коронавірусу відчуваю себе ніби п'яний, дуже позначається", - сказав боксер.

Зазначимо, 27 березня Повєткін програв нокаутом британцеві Ділліану Уайту. Росіянин не зумів отримати шанс вдруге поборотися за титул чемпіона світу після розставання з поясом Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), яким він володів з 2011 по 2013 рік і який втратив після поразки від українця Володимира Кличка рішенням суддів.

У 2018 році росіянин провів бій з британцем Ентоні Джошуа за три пояси чемпіона світу за престижними версіями, програвши технічним нокаутом у сьомому раунді.

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Всього в активі 41-річного Олександра Повєткіна 36 перемог (25 нокаутом), три поразки і одна нічия.

Повєткін є олімпійським чемпіоном 2004 року і дворазовим чемпіоном світу (2002, 2004).

Як раніше повідомляв Главред, колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що його експідопічний відновить кар'єру і поб'є рекорд легендарного Джорджа Формана.