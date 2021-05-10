Російського гонщика на Формулі-1 обігнали і принизили непристойним жестом

Формула-1 / скріншот з відео

Росіянин, який виступає за команду Формули-1 Хаас, Микита Мазепін опинився в центрі скандалу. Як видно з трансляції, в рамках гонки Гран-прі Іспанії гонщик Ленс Стролл показав Мазепіну непристойний жест у вигляді середнього пальця.

Пілот команди Астон Мартін Ленс Стролл під час третьої вільної практики пішов на обгін Мазепина, а той несподівано вирішив зробити небезпечний маневр, ледь не зіткнувшись з канадцем. Тому довелося вирулити на траву, щоб уникнути зіткнення, а потім він на емоціях показав середній палець у бік росіянина.

До слова цього разу Гран-прі Іспанії виграв Льюїс Хемілтон. Мазепин же зайняв останнє місце. А в цілому в даному сезоні Формули-1 він ще жодного разу не фінішував вище сімнадцятого місця.

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