"З росіянами сидіти не будемо": в РФ істерять після відмови Цвєтова від спільного фото на Паралімпіаді

Ігор Цвєтов / mynewsonline24.ru

У Росії гостро відреагували на відмову українського бігуна з ДЦБ Ігоря Цвєтова від спільного фото з росіянами на Паралімпіаді в Токіо.

"Спортсмени - заручники! Заручники ідіотів, які приймають рішення в керівництві спорту України", — заявив російський коментатор Дмитро Губернієв, пише sport-express.ru.

Він стверджує, що на відкритті Паралімпіади нібито була ситуація, коли спортсмени з РФ чули сигнал з боку керівника Паралімпійського комітету України: "Хлопці, відпочиваємо, з росіянами сидіти не будемо".

Глава ПКР Павло Рожков заявив про те, що завжди підтримував український спорт, а в Україні його внесли до списку "ворогів держави": "Тому якщо люди ідіоти, можна їм тільки у відповідь посміятися".

"Українських спортсменів просто накачали, - вважає депутат Держдуми РФ Світлана Журова. - Вони розуміють, що зароблять свої дивіденди. Згадайте, якого року народження ці спортсмени. Їх нічого не пов'язує з Росією - так, як старше покоління. Чекати від цих людей чогось іншого не варто, бо їм вже 20 років вселяють ненависть до нашої країни. Якщо політики тиснуть на спортсменів, то що вони будуть робити?".

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На її переконання, в Україні на спортсменів нібито "чекають санкції".

"У кожного спортсмена своя мотивація, коли він здійснює подібну дію. Це навіть не політизація, а просто була прокачування. Люди вважають, що це не політика, а позиція, яку вони висловлюють. Але спортсмен таким чином проявляє неповагу! Паралімпійський комітет повинен обмежити подібні дії, це просто ненормально!",- додала Журова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська збірна на Паралімпіаді - 2020 в Токіо поповнила медальний залік і потрапила до п'ятірки лідерів.