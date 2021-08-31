УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"З росіянами сидіти не будемо": в РФ істерять після відмови Цвєтова від спільного фото на Паралімпіаді

31 серпня 2021, 10:40

В Україні нібито "вселяють ненависть" по відношенню до РФ, каже Світлана Журова.

Квітів, Паралімпіада
Ігор Цвєтов / mynewsonline24.ru

У Росії гостро відреагували на відмову українського бігуна з ДЦБ Ігоря Цвєтова від спільного фото з росіянами на Паралімпіаді в Токіо.

"Спортсмени - заручники! Заручники ідіотів, які приймають рішення в керівництві спорту України", — заявив російський коментатор Дмитро Губернієв, пише sport-express.ru.

Він стверджує, що на відкритті Паралімпіади нібито була ситуація, коли спортсмени з РФ чули сигнал з боку керівника Паралімпійського комітету України: "Хлопці, відпочиваємо, з росіянами сидіти не будемо".

Глава ПКР Павло Рожков заявив про те, що завжди підтримував український спорт, а в Україні його внесли до списку "ворогів держави": "Тому якщо люди ідіоти, можна їм тільки у відповідь посміятися".

"Українських спортсменів просто накачали, - вважає депутат Держдуми РФ Світлана Журова. - Вони розуміють, що зароблять свої дивіденди. Згадайте, якого року народження ці спортсмени. Їх нічого не пов'язує з Росією - так, як старше покоління. Чекати від цих людей чогось іншого не варто, бо їм вже 20 років вселяють ненависть до нашої країни. Якщо політики тиснуть на спортсменів, то що вони будуть робити?".

Реклама

На її переконання, в Україні на спортсменів нібито "чекають санкції".

"У кожного спортсмена своя мотивація, коли він здійснює подібну дію. Це навіть не політизація, а просто була прокачування. Люди вважають, що це не політика, а позиція, яку вони висловлюють. Але спортсмен таким чином проявляє неповагу! Паралімпійський комітет повинен обмежити подібні дії, це просто ненормально!",- додала Журова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська збірна на Паралімпіаді - 2020 в Токіо поповнила медальний залік і потрапила до п'ятірки лідерів.

viber
новини Росії Паралімпійські ігри новини України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місце Осадчої у Світському житті передали фіналістці Танців з зіркамиМісце Осадчої у Світському житті передали фіналістці Танців з зірками Перші заморозки вдарять у вересні: синоптик розповів, яким областям не пощаститьПерші заморозки вдарять у вересні: синоптик розповів, яким областям не пощастить Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, виграш або ризик травмГороскоп на 28 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, виграш або ризик травм Пандемія буде страшною для України: епідеміолог розповіла про ризики для українцівПандемія буде страшною для України: епідеміолог розповіла про ризики для українців Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків Зодіаку: сюрпризи, новий бізнес або непорозуміння партнераГороскоп на 31 серпня для всіх знаків Зодіаку: сюрпризи, новий бізнес або непорозуміння партнера

Останні новини

10:32

Батько Брітні Спірс зажадав 2 мільйони за скасування своєї опіки - співачка відреагувала

10:16

"Метінвест" інвестував близько $50 мільйонів в один із найбільших проєктів на Інгулецькому ГЗК

10:06

Мендель вирішила вчити бізнес співпрацювати з державою: платний тренінг пройде у вересні

10:04

Вбита горем після смерті матері сирота штрикнула ножем поліцейського

09:34

Вивчатимуть як іноземну: у Чернівцях депутат від ОПЗЖ "відстояв" російську мову в одній зі шкіл Відео

Реклама
09:10

Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни або проблеми зі здоров'ям Відео

09:05

Синій птах удачі сяде на плече: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на вересень-2021 Відео

09:02

Україна розглядає кілька шляхів залучення США до нормандського формату - Зеленський Відео

08:52

Прориви малоімовірні: чому Зеленському доведеться напружитися у США Погляд

08:37

Не пропускали "швидку": у Миколаєві через людську байдужість ледь не загинула дитина Відео

08:21

Перед 1 вересня коронавірус в Україні підчепили понад 2 тис. осіб, 153 з них - діти Відео

08:00

"Ми не просимо подарунків, нам потрібні можливості": Зеленський заявив, що нинішньої підтримки НАТО недостатньо Відео

08:00

200 кращих шкіл України за результатами ЗНО новости компании

07:55

В Офісі президента запропонували перейменувати Україну й озвучили нову назву

07:13

Осінь в Україні почнеться з дощів та гроз: синоптик уточнив прогноз погоди на 1 вересня

07:00

Гороскоп для Діви на вересень-2021: в яких сферах буде фартити, в яких чекати дрібних капостей

06:51

Зеленський у США зустрівся з главою Пентагону: про що говорили Відео

06:26

Дружина Григорія Решетника підкорила красою в супер міні-бікіні

06:20

У Вашингтону накопичилось багато запитань до Зеленського Погляд

06:02

У моду на осінь 2021 вривається манікюр кольору лісового моху, блакитної ночі та холодної кави Фото Відео

Реклама
05:30

Перший день осені 2021: як красиво привітати з першим днем вересня

05:16

Психолог розповів, чим дитині загрожує булінг Відео

04:29

У РФ визнали катастрофу з водою в Криму: вбухають десятки мільярдів в опріснення Відео

04:28

Найсмачніша кабачкова ікра: рецепт літньої закуски на швидку руку Відео

03:50

Як виглядати молодше після 50 років: прості поради, які сповільнять старіння

03:40

Значення імені Андрій: характер, доля, сумісність

03:10

Між Україною та окупованим Донбасом утворилася прірва: Ніцой озвучила важливу проблему

03:04

Які напої викликають запалення в тілі - відповідь дієтолога

02:56

"Життя батьків перетворюється на пекло": Комаровський розповів, як впоратися з коліками

02:37

Експерт розкрив, чи є у Туреччини плани забрати Крим собі

02:09

Дружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчика

01:37

Газ знову подорожчає восени: на українців чекають "фантастичні" ціни - експерт Відео

01:00

Врятував папір: у Нідерландах кіт два місяці прожив без їжі

00:56

Прикмети на 1 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду в перший день осені Відео

00:20

ВООЗ зацікавилася новим штамом коронавірусу Мю з Колумбії Відео

31 серпня, вівторок
23:58

"Не пробачимо та помстимося": Байден різко звернувся до ворогів США Відео

23:20

У Бразилії легендарний футболіст Пеле потрапив до реанімації

23:07

Наскільки важким буде грип цього року: експерт поділилася тривожними фактами Відео

22:59

США нададуть Україні військову допомогу через російську загрозу - ЗМІ Відео

22:30

Симптоми раку крові: ознака уві сні, яка може сигналізувати про смертельну хворобу Відео

Реклама
22:25

У Криму оголена москвичка лаялася матом та покусала копа

22:16

Українці зможуть отримати пенсії померлих родичів Відео

21:38

Синоптики розповіли, коли в Україні чекати бабиного літа Відео

21:36

"Музика та крики": кафе на Подолі заважає спати цілому кварталу, поліція не реагує Відео

21:34

Інсульт: знак на вашій шкірі, який сигналізує про небезпеку Відео

20:52

"Найбрудніший у світі": Зеленський у США розповів про погрози через Північний потік-2 Відео

20:34

У столиці в меню фуд-простору з'явився сендвіч за шалені гроші

20:04

Український рибалка став абсолютним чемпіоном світу

20:00

Модні жіночі стрижки 2021-2022 на тонке волосся, які легко додають колосальний об'єм Фото

19:59

"Попрощалася з чоловіком і молилася": українка розповіла про жахи в літаку після відпочинку в Єгипті

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти