"Сам собі поставив завдання": Петраков розкрив свої цілі на чолі збірної України

Петраков націлений тільки на вихід у фінальну частину / УАФ

Олександр Петраков, який був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України, розкрив свої цілі біля керма "жовто-синіх". Зокрема, Петраков налаштований виправити складне становище у відборі на ЧС-2022.

"Завдання від президента УАФ? Я собі сам поставив завдання. Мене не цікавить просто так працювати. Мені цікаві фінальні частини чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Мені цікаво потрапити в Катар", – заявив Петраков в коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, повідомлялося, що Петраков готуватиме національну збірну до подальших виступів у груповому турнірі відбору на ЧС-2022, який пройде в Катарі. Чи працюватиме тренер з командою наступного року – поки невідомо. Сам Петраков поки також не знає, як довго керуватиме збірною:

За чутками, Петраков має працювати із національною командою, допоки її не зможе очолити Сергій Ребров, який кілька місяців тому підписав контракт з одним із клубів із ОАЕ.

Перший матч під керівництвом нового тренера збірна України проведе на виїзді вже 1 вересня проти збірної Казахстану (зазначимо, що перший матч цих команд у Києві завершився внічию 1: 1).

До речі, саме Петраков той тренер, який привів українську молодіжну збірну до титулу Чемпіонів світу-2019.