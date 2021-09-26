"Саня, дякую": Зеленський привітав Усика з блискучою перемогою в бою з Джошуа

Зеленський привітав Усика з блискучою перемогою в бою з Джошуа / Reuters

Президент України Володимир Зеленський подякував Олександру Усику за завоювання чемпіонських титулів і привітав його з перемогою. Український боксер став володарем поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO у важкій вазі.

У своєму Telegram-каналі Зеленський назвав перемогу Усика в поєдинку з британським боксером Ентоні Джошуа цінною для України.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO - знову, як це і повинно бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша перемога", - написав Зеленський.

Також президент розповів, що в перемозі Усика ніхто не сумнівався.

"Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівалися, всі ми не стримували емоцій!", - зазначив Зеленський.

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Бій Усик-Джошуа

У неділю, 26 вересня, Олександр Усик (18-0, 13 КО) провів головний бій в його кар'єрі.

Кримчанин у Лондоні відібрав титули британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Поєдинок приймав стадіон Тоттенхем Хотспур, на якому могли бути присутніми до 60 тисяч глядачів.

У всіх 12 раундах український боксер домінував і таким чином сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа.

Усик відібрав у Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO.