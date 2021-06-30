Збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020

Сьогодні завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, де грали збірні Швеції та України.

Зустріч проходила в Глазго, Шотландії, на стадіоні Хемпден Парк.

Андрій Ярмоленко на 27 хвилині віддав шикарний пас на Зінченка і Олександр пробив у ворота.

Воротар Швеції Робін Ольсен не потягнув 1:0 для України.

Реклама

Після цього тиск Швеції посилився. До кінця першого тайму за допомогою рикошету від Сидорчука, м'яч залетів у ворота і Бущан не зміг на нього добре відреагувати.

У другому таймі команди мали ряд шансів забити другий гол, включаючи удари в штанги. Але основний час завершився нічиєю 1:1.

Вирішальний гол у додатковий час другого екстра-тайму забив Артем Довбик, який вийшов на заміну вже в екстра-таймі за декілька хвилин до кінця екстра-тайму.

В 1/4 фіналу Україна зіграє зі збірною Англії, яка сьогодні обіграла Німеччину.