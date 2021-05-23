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Збірна України на останній секунді вирвала нічию у Бахрейну

23 травня 2021, 22:54

Трубін привіз пенальті у ворота збірної України.

  • Украина - Бахрейн
    Украина - Бахрейн Reuters
  • Украина - Бахрейн
    Украина - Бахрейн Reuters
  • Украина - Бахрейн
    Украина - Бахрейн Reuters
  • Украина - Бахрейн
    Украина - Бахрейн Reuters
  • Украина - Бахрейн
    Украина - Бахрейн Reuters
  • Украина - Бахрейн
    Украина - Бахрейн Reuters

Сьогодні збірна України провела товариський матч проти збірної Бахрейну.

Це перша товариська зустріч команди Шевченка в рамках безпосередньої підготовки до Євро-2020.

Голкіпер Анатолій Трубін, якого Андрій Шевченко випустив на цей матч, помилився на виході, заваливши Аль-Хумайдана. І рефері призначив 11-метровий.

99-та збірна в рейтингу ФІФА вразила ворота України на 75-й хвилині з пенальті.

Півзахисник гостей Сайед Дхія Саїд пробив з "точки" в стилі Паненки по центру – Трубін стрибнув у лівий від себе кут, і м'яч влетів у сітку воріт "синьо-жовтих".

Від "ганьби" перед Євро-2020 Україну врятував гол Віктора Циганкова.

Лише на 91-й хвилині підопічні Андрія Шевченка змогли зрівняти рахунок.

Зазначимо, у першому товариському матчі перед фінальною частиною Євро-2020 Україна грала без лідерів команди - Зінченка, Малиновського та Яремчука, які приєднаються до "синьо-жовтих" пізніше.

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Перед Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе ще два спаринги:

  • Гра Україна-Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі (початок – о 21:00).
  • Гра Україна-Кіпр пройде 7 червня в Харкові (19:00).

На Євро-2020 українці зустрінуться з:

  • Нідерландами (13 червня),
  • Північною Македонією (17 червня),
  • Австрією (21 червня).

В 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.

футбол Андрій Шевченко Евро-2020
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