Збірна України на останній секунді вирвала нічию у Бахрейну

Трубін привіз пенальті у ворота збірної України.
Сьогодні збірна України провела товариський матч проти збірної Бахрейну.
Це перша товариська зустріч команди Шевченка в рамках безпосередньої підготовки до Євро-2020.
Голкіпер Анатолій Трубін, якого Андрій Шевченко випустив на цей матч, помилився на виході, заваливши Аль-Хумайдана. І рефері призначив 11-метровий.
99-та збірна в рейтингу ФІФА вразила ворота України на 75-й хвилині з пенальті.
Півзахисник гостей Сайед Дхія Саїд пробив з "точки" в стилі Паненки по центру – Трубін стрибнув у лівий від себе кут, і м'яч влетів у сітку воріт "синьо-жовтих".
Від "ганьби" перед Євро-2020 Україну врятував гол Віктора Циганкова.
Лише на 91-й хвилині підопічні Андрія Шевченка змогли зрівняти рахунок.
Зазначимо, у першому товариському матчі перед фінальною частиною Євро-2020 Україна грала без лідерів команди - Зінченка, Малиновського та Яремчука, які приєднаються до "синьо-жовтих" пізніше.
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Перед Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе ще два спаринги:
- Гра Україна-Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі (початок – о 21:00).
- Гра Україна-Кіпр пройде 7 червня в Харкові (19:00).
На Євро-2020 українці зустрінуться з:
- Нідерландами (13 червня),
- Північною Македонією (17 червня),
- Австрією (21 червня).
В 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.