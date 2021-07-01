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Збірна України прибула до Риму на один з найважливіших матчів у своїй історії

1 липня 2021, 12:17

Синьо-жовті зустрінуться з командою Саутгейта вже післязавтра, 3 липня.

Україна Євро 2020
Збірна України прибула до Риму / Reuters

Вчора збірна України з футболу здійснила 3-ох годинний переліт за маршрутом Глазго – Рим, і ввечері безнапасно прибуло до столиці Італії, де вже післязавтра, 3 липня, команді Андрія Шевченка будуть протистояти грізні англійці в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

У заявці команди 24 футболісти; зі складу через травми раніше вибули Денис Попов і Артем Бесєдін. За бортом залишиться і півзахисник синьо-жовтих Олександр Зубков, який поки не оговтався від травми, отриманої в стартовому матчі Євро-2020 проти Нідерландів.

Склад збірної України на матч Євро-2020 проти Англії

  • Воротар: Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар).
  • Захисник: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик (всі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
  • Півзахисник: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).
  • Нападник: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).
  • Збірна України прибула до Риму
    Збірна України прибула до Риму Сборная Украины прибыла в Рим
  • Збірна України прибула до Риму
    Збірна України прибула до Риму Сборная Украины прибыла в Рим
  • Збірна України прибула до Риму
    Збірна України прибула до Риму Сборная Украины прибыла в Рим
  • Збірна України прибула до Риму
    Збірна України прибула до Риму Сборная Украины прибыла в Рим

Біля входу в готель нашу команду зустріли земляки з української діаспори в Італії. Дружні скандування "Молодці!", "Браво!", "Спасибі!", "Слава Україні!" стали чудовою нагородою для хлопців після виснажливого дня і довгої дороги.

Сьогодні у програмі збірної України – вечеря та відпочинок. Перше тренування в місці проведення чвертьфіналу чемпіонату Європи відбудеться завтра ввечері. Синьо-жовті готуватимуться на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться цієї суботи, 3 липня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок – о 22:00 за київським часом.

збірна України з футболу
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