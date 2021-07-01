Збірна України прибула до Риму на один з найважливіших матчів у своїй історії

Збірна України прибула до Риму / Reuters

Вчора збірна України з футболу здійснила 3-ох годинний переліт за маршрутом Глазго – Рим, і ввечері безнапасно прибуло до столиці Італії, де вже післязавтра, 3 липня, команді Андрія Шевченка будуть протистояти грізні англійці в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

У заявці команди 24 футболісти; зі складу через травми раніше вибули Денис Попов і Артем Бесєдін. За бортом залишиться і півзахисник синьо-жовтих Олександр Зубков, який поки не оговтався від травми, отриманої в стартовому матчі Євро-2020 проти Нідерландів.

Склад збірної України на матч Євро-2020 проти Англії

Воротар: Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар).

Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар). Захисник: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик (всі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик (всі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисник: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія). Нападник: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Біля входу в готель нашу команду зустріли земляки з української діаспори в Італії. Дружні скандування "Молодці!", "Браво!", "Спасибі!", "Слава Україні!" стали чудовою нагородою для хлопців після виснажливого дня і довгої дороги.

Сьогодні у програмі збірної України – вечеря та відпочинок. Перше тренування в місці проведення чвертьфіналу чемпіонату Європи відбудеться завтра ввечері. Синьо-жовті готуватимуться на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться цієї суботи, 3 липня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок – о 22:00 за київським часом.