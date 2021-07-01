Збірна України прибула до Риму на один з найважливіших матчів у своїй історії

Синьо-жовті зустрінуться з командою Саутгейта вже післязавтра, 3 липня.
Вчора збірна України з футболу здійснила 3-ох годинний переліт за маршрутом Глазго – Рим, і ввечері безнапасно прибуло до столиці Італії, де вже післязавтра, 3 липня, команді Андрія Шевченка будуть протистояти грізні англійці в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.
У заявці команди 24 футболісти; зі складу через травми раніше вибули Денис Попов і Артем Бесєдін. За бортом залишиться і півзахисник синьо-жовтих Олександр Зубков, який поки не оговтався від травми, отриманої в стартовому матчі Євро-2020 проти Нідерландів.
Склад збірної України на матч Євро-2020 проти Англії
- Воротар: Георгій Бущан (Динамо), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар).
- Захисник: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик (всі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
- Півзахисник: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі — Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).
- Нападник: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).
Біля входу в готель нашу команду зустріли земляки з української діаспори в Італії. Дружні скандування "Молодці!", "Браво!", "Спасибі!", "Слава Україні!" стали чудовою нагородою для хлопців після виснажливого дня і довгої дороги.
Сьогодні у програмі збірної України – вечеря та відпочинок. Перше тренування в місці проведення чвертьфіналу чемпіонату Європи відбудеться завтра ввечері. Синьо-жовті готуватимуться на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.
Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться цієї суботи, 3 липня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок – о 22:00 за київським часом.