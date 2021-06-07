Збірна України розгромила Кіпр перед Євро-2020

31-річний Андрій Ярмоленко впевнено пробив перше пенальті.
Сьогодні, 7 червня, підопічні Андрія Шевченка в Харкові провели генеральну репетицію напередодні чемпіонату Європи в протистоянні з Кіпром.
Підопічні Андрія Шевченка з самого початку взяли нитки гри в свої руки. Правда, в одній з перших атак Роман Яремчук випадково зачепив ногою голову голкіпера гостей, і тому довелося перебинтовувати голову.
А на 36-й хвилині латвійський рефері призначив пенальті за фол проти Олександра Зубкова, який втік на побачення з воротарем, та ще й червону картку показав захиснику.
31-річний Андрій Ярмоленко впевнено пробив з "точки" - 1:0.
У доданий час право на 11-метровий Україна отримала за гру рукою. Цього разу пенальті реалізував Зінченко – 2:0.
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На 59-й хвилині Яремчук довів рахунок до розгромного з прострільної передачі Марлоса - 3:0.
На Євро-2020 українці зустрінуться з:
- Нідерландами (13 червня),
- Північною Македонією (17 червня),
- Австрією (21 червня).
В 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.