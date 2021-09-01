"Збірна в ямі": Петраков емоційно прокоментував результат матчу Казахстан-Україна

Олександр Петраков висловився про матч Казахстан - Україна / Reuters

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков досить різко прокоментував нічию зі збірною Казахстану в 4-му турі відбору на ЧС-2022.

Петраков зізнався, що вся команда дуже засмучена після нічиєї. Наставник вважає, що такі помилки недозволено допускати гравцям такого рівня.

Незважаючи на рахунок матчу в Нур-Султані, Петраков вірить, що "жовто-сині" зможуть пробитися у фінальну частину турніру.

"Я засмучений, вся команда засмучена. В принципі, обидві гри - в Києві і Нур – Султані - вийшли схожими. Я попереджав своїх футболістів, щоб вони реалізовували свої моменти. Я навіть не можу пояснити це. Напевно, не достукався. Навіть не можу сказати, з чим це пов'язано", – заявив тренер.

Петраков заявив, що попереджав своїх футболістів, щоб вони не тринькали моменти.

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"Професійні футболісти не можуть забити м'яч. І в кінцівці отримати такий гол, один, другий. Ми будемо спокійно розбирати, поговоримо з хлопцями. Дуже сильно засмучена вся команда", - зазначив Петраков.

У середині пресконференції Олександр Васильович попросив журналістів ставити питання більш активно.

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"Мені треба вивести з психологічної ями. Давайте швидше ваші питання, мені треба йти до команди. Треба було забивати і додавати. Я про це говорив. Почутий не був, ви маєте рацію. Стільки гольових моментів, які розтринькали. Два голи дуже схожих... Ми повинні поговорити з гравцем, який допустив ці помилки. Це досвідчений гравець, він дуже засмучений", - зазначив Петраков.

Як повідомляв Главред, матч у столиці Казахстану між місцевою збірною і національною українською командою завершилася з рахунком 2:2.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Петраков буде працювати з національною командою, поки її не зможе очолити Сергій Ребров, який кілька місяців тому підписав контракт з одним з клубів з ОАЕ.