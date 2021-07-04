Збірній Україні влаштували овації в Борисполі після повернення з Євро-2020

Сьогодні збірна України з футболу після закінчення виступу на чемпіонаті Європи-2020 прилетіла в Київ. Літак з футболістам приземлився в міжнародному аеропорту Бориспіль.

Кілька сотень фанатів прийшли особисто зустріти своїх героїв і привітати їх з гідним виступом на континентальній першості.

Серед рядових уболівальників були і зірки шоу-бізнесу: соліст групи ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зі сцени звернувся до фанатів.

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"Спасибі величезне за цю підтримку", - почав Шевченко, але його обірвали скандуванням "Шева, Шева". - "Я вдячний Вам. Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми дякуємо всім, хто вболівав за нас в Україні, ми відчували вашу підтримку. Дякую хлопцям за самовіддачу, гру. Слава Україні!",- сказав Шевченко.

Вболівальники і фанати збірної України, поки інші гравці збірної покинули сцену і будівлю аеропорту, прорвали оточення і затиснули між собою Олександра Зінченка до тих пір, поки він всім не роздав автографи.

Збірна України на Євро-2020 - про що раніше повідомляв Главред:

На груповому етапі Євро-2020 підопічні Шевченка здобули одну перемогу над Північною Македонією (2:1) і програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1).

Завдяки успішному збігу обставин і перемозі Швеції над Польщею, Україна вийшла в плей-офф.

В 1/8 фіналу наші футболісти в додатковий час обіграли Шведську збірну (2:1).

У чвертьфіналі українці грали з командою Англії і зазнали розгромної поразки – 0:4.