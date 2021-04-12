"Згоріли Путін і Собчак": в РФ істерять після поста українського чемпіона

Дмитро Чумак / Instagram Д. Чумака

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та справ молоді Дмитро Свищев жорстко розкритикував українського важкоатлета Дмитра Чумака, який після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві у ваговій категорії до 109 кг написав в Instagram рядки з пісні: "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла цілком".

Як підкреслив він у коментарі РБ Спорт, говорячи про вчинок Чумака, "в сім'ї не без виродка".

"Якщо ти такий націоналіст і не любиш Росію, навіщо приїхав сюди виступати? В Україні є багато людей, які люблять свою країну, але не дозволяли собі подібні висловлювання, коли приїжджали виступати в Росію", - говорить російський депутат.

На його думку, вчинок Чумака є "політичним демаршем".

"Треба заборонити спортсменам займатися політикою! Закінчить зі спортом - нехай йде депутатом української Ради. Зараз він повинен виступати на благо своєї сім'ї і своєї країни, але не займатися політикою. Він що, закликає до тероризму?! Щоб хтось спалив Москву?",- заявив Свищев.

Водночас російський депутат перейшов на особисті образи на адресу українського спортсмена.

"Мені здається, що при підйомі важких ваги у нього щось обірвалося в мізках. Нехай займеться своїм особистим здоров'ям. Ми вітаємо його з перемогою, але нехай не лізе в політику. Тим більше що зараз всі прекрасно знають про загострення відносин. Йому це навіщо? Якщо ти ненавидиш Росію, навіщо ти сюди приїхав? Ти виграв - молодець. Москва тебе радо прийняла. Ніхто не ображав його національну гідність, його прапор, його країну. Жодного слова! І ти поводишся по-хамськи, щоб стати національним героєм у себе на батьківщині. Його до цього ніхто не знав і знати не хотів. На Олімпіаді йому нічого не світить. Зате став борцем за справедливість на національний манер", - додав Свищев.

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