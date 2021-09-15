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Шахтар розгромно програв Шерифу в Лізі чемпіонів

15 вересня 2021, 21:42

Шериф атакував донецький Шахтар і сенсаційно обіграв український клуб.

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Шериф-Шахтар / Reuters

15 вересня другий український клуб стартував у Лізі чемпіонів. Донецький Шахтар поїхав до Молдови на зустріч з дебютантам турніру футбольним клубом Шериф.

Шериф став головною сенсацією Ліги чемпіонів, пробившись в основну сітку крізь чотири відбіркових раунди.

Головний тренер Шерифа - українець Юрій Вернидуб, який багато разів грав проти Шахтаря в чемпіонаті України, повністю вивчив тактику суперника.

Матч почався в не високому темпі. "Гірники" контролювали м'яч, але без загроз воротам господарів поля.

А Шериф вичавив максимум з першої ж своєї контратаки. Після навісу зліва Адама Траоре красивим ударом пробив ворота П'ятова.

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Другий тайм Шахтар почали цікавіше і змусили Атанасіадіса попрацювати у воротах. Особливо небезпечно пробивав Марлос, але голкіпер виручив. Потім Педріньо здорово пробив через штрафний.

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А далі - знову забив Шериф. Знову контратака, навіс зліва і Янсане метрів з семи головою увігнав м'яч у сітку воріт. Підсумок 2:0 і Шахтар втрачає очки в першому турі Ліги чемпіонів.

Зазначимо, напередодні київське Динамо не змогло вирвати перемогу у Бенфіки і матч першого туру Ліги чемпіонів завершився з рахунком 0:0.

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Ліга чемпіонів Шахтар (Донецьк)
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