Шевченко може очолити клуб з Великобританії: сенсаційний варіант продовження кар'єри

Шотландський гранд приглядається до українського фахівця.
Після відходу з поста головного тренера збірної України Шевченко продовжує шукати нове місце роботи. Один з варіантів для працевлаштування – шотландський "Селтік". Керівництво клубу незадоволене нинішнім станом справ в Лізі Європі і чемпіонаті Шотландії.
Шевченко на цей час відкритий до переговорів і хоче попрацювати з одним з європейських клубів. У випадку з "Селтіком", тренеру не потрібно буде отримувати дозвіл на роботу у Великобританії, оскільки він давно живе в Лондоні, повідомляє The Sun.
Нинішній тренер "Селтіку" провів невдалий старт в чемпіонаті, перші сім ігор клуб програв. Також завершилися поразкою два матчі в Лізі Європі, шотландський клуб посідає останнє місце в групі.
До речі, сам Шевченко не раз заявляв, що хотів би тренувати "Мілан", з яким він два рази виходив у фінал Ліги чемпіонів. Також у ЗМІ з'являлися повідомлення, що Шевченко може стати новим керманичом київського Динамо.
Скандальний відхід Шевченка зі збірної
- 1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост у соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення. Він очолював збірну України протягом 5 років.
- Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ньому говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.
- Пізніше Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено:"була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Проте УАФ, за його словами, з невідомої причини не виходила на контакт ні з ним, ні з його штабом.
- Тепер обов'язки головного тренера виконує Олександр Петраков, який раніше очолював юнацьку збірну України U-20.