Шевченко може очолити клуб з Великобританії: сенсаційний варіант продовження кар'єри

Шевченко може очолити Селтік / Reuters

Після відходу з поста головного тренера збірної України Шевченко продовжує шукати нове місце роботи. Один з варіантів для працевлаштування – шотландський "Селтік". Керівництво клубу незадоволене нинішнім станом справ в Лізі Європі і чемпіонаті Шотландії.

Шевченко на цей час відкритий до переговорів і хоче попрацювати з одним з європейських клубів. У випадку з "Селтіком", тренеру не потрібно буде отримувати дозвіл на роботу у Великобританії, оскільки він давно живе в Лондоні, повідомляє The Sun.

Нинішній тренер "Селтіку" провів невдалий старт в чемпіонаті, перші сім ігор клуб програв. Також завершилися поразкою два матчі в Лізі Європі, шотландський клуб посідає останнє місце в групі.

Позиція "Селтіка" в Лізі Європи / скріншот

До речі, сам Шевченко не раз заявляв, що хотів би тренувати "Мілан", з яким він два рази виходив у фінал Ліги чемпіонів. Також у ЗМІ з'являлися повідомлення, що Шевченко може стати новим керманичом київського Динамо.

Скандальний відхід Шевченка зі збірної