Шевченко назвав причину провалу збірної України в матчі з Казахстаном

Україна знову зіграла внічию у відборі на ЧС-2022 / Reuters

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко після матчу з Казахстаном, де Україна знову втратила очки у відборі на ЧС-2022, прокоментував цей результат.

"Я думаю, коли створюється стільки моментів, а потім їх тринькають... Так виходить, що суперник створює один момент і забиває, а ми продовжуємо не використовувати. Кінцівка мені не сподобалася. Повинна бути організація, а у нас гравці, які повинні були грати на своїх позиціях, втратили їх. Результат негативний, беру відповідальність на себе. Я попередив їх у перерві - не тринькати моменти. Такі ігри потрібно закривати. Шкода, що я мав рацію", - сказав Шевченко.

За словами наставника збірної, три матчі на тиждень - це не причина провальної гри.

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"Я не помічав втоми. Були ті, хто підсів, але ми багатьом давали грати, була ротація. Не бачу проблем у втомі, а бачу проблему в концентрації. Це дзвіночок, дуже серйозний дзвіночок. Ми повинні стати командою. Це тривожні моменти - там помилку допустили, тут помилка і покарали нас. Ми повинні були закривати цю гру ще в першому таймі. Суперник забив хороший гол, але ми повинні своє реалізувати. Реалізуй свої моменти - чи закрили б все в першому таймі. Що стосується моментів з пенальті, то я не коментую. Зараз мені важко говорити про це. Якщо суддя не побачив пенальті, то так і бути", – сказав Шевченко в коментарі Футбол 1.

Турнірна таблиця відбору на ЧС-2022 групи D

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