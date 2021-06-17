Шевченко відверто висловився про перемогу збірної України і розповів про дзвінок Зеленського

Андрій Шевченко про перемогу над Македонією / Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями від першої перемоги на Євро-2020.

"В першу чергу, хочу привітати вболівальників з першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку. Спасибі всім, хто приїхав на стадіон. Спасибі всім, хто вболівав за нас. У роздягальню після матчу нам зателефонував президент України Володимир Зеленський і привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас", – сказав в ефірі Футбол 1 Андрій Шевченко.

Шевченко також заявив, що це була дуже емоційна гра.

"Ви знаєте, така емоційна гра, хотілося, щоб матч швидше закінчився. В принципі, команда зіграла два хороших тайми, десь була якась нервозність. У нас було достатньо моментів, щоб довести гру до закриття. Коли не забили пенальті, хлопці десь втратили впевненість, але дограли матч до кінця дуже впевнено", - зазначив головний тренер збірної України.

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Зазначимо, перший матч Нідерланди-Україна завершився з рахунком 3:2.

Матч Україна-Північна Македонія 2:1.

На Євро-2020 українці зустрінуться з Австрією 21 червня.

В 1/8 фіналу Євро-2020 виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.

Скандал з новою формою збірної України на Євро - 2020 - про що раніше повідомляв Главред:

Україна вирішила виступати на чемпіонаті Європи з футболу в екіпіровці з картою окупованого Росією Криму і гаслом "Слава Україні – Героям слава".

Росія висловила протест у зв'язку з рішенням України і сподівалася, що українській збірній заборонять грати в такій формі.

В УЄФА 7 червня заявили, що Україна не порушила правила організації, тому може виступати в заявленій екіпіровці.

Однак 10 червня після скарги Росії в УЄФА в організації сказали, що Україні заборонять виступати у футболках з гаслом "Героям слава".

11 червня Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні-Героям слава" в якості офіційних футбольних символів.

Пізніше УАФ вдалося домовитися з УЄФА, щоб лозунг "Героям слава" залишився на амуніції української збірної. Але тепер він буде розташований на внутрішній стороні футболки.