Шевченко прокоментував поразку України в матчі з Нідерландами на Євро-2020

Андрій Шевченко на Євро 2020 / Reuters

Збірна України зазнала образливої поразки в першому турі чемпіонату Європи. Після матчу головний тренер української команди Андрій Шевченко прокоментував гру в Амстердамі.

"Я задоволений дуже грою. Як команда, особливо в другому таймі після 0:2, проявила характер. Незважаючи на поразку, ми запишемо матч собі в плюс. На такому рівні і з таким суперником атакуючим гра вийшла цікавою для глядачів. Була напруга. Мені сподобалося, як хлопці зреагували на напругу. Мені здається, збірна підвищила свій рівень. Моменти суперника - це нормально. Зрозуміло, що вони будуть. І у нас були моменти, особливо в другому таймі", - сказав Шевченко.

За словами Шевченка, на такому рівні всі припускаються помилок, тут божевільні швидкості.

"Потрібно вчитися на помилках. Ми його підтримали, (Миколенка - ред.) але нікому не повинно бути соромно і прикро за гру. У нас ще дві гри, і я сказав хлопцям, що потрібно чіплятися за свої шанси. Потрібно готуватися до Північної Македонії", – сказав Шевченко.

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Зазначимо, матч Нідерланди-Україна завершився з рахунком 3:2.

На Євро-2020 українці зустрінуться з Північною Македонією (17 червня), і Австрією (21 червня).

В 1/8 фіналу Євро-2020 виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.

Скандал з новою формою збірної України на Євро-2020 - про що раніше повідомляв Главред:

Україна вирішила виступати на чемпіонаті Європи з футболу в екіпіровці з картою окупованого Росією Криму і гаслом "Слава Україні – Героям слава".

Росія висловила протест у зв'язку з рішенням України і сподівалася, що українській збірній заборонять грати в такій формі.

В УЄФА 7 червня заявили, що Україна не порушила правила організації, тому може виступати в заявленій екіпіровці.

Однак 10 червня після скарги Росії в УЄФА в організації сказали, що Україні заборонять виступати у футболках з гаслом "Героям слава".

11 червня Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні - Героям слава" в якості офіційних футбольних символів.

Пізніше УАФ вдалося домовитися з УЄФА, щоб лозунг "Героям слава" залишився на амуніції української збірної. Але тепер він буде розташований на внутрішній стороні футболки.