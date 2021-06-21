Шевченко різко прокоментував провальну гру збірної України на Євро-2020 з Австрією

За словами Шевченка, українські футболісти сьогодні програвали дуелі.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після провальної гри з Австрією на Євро-2020 зробив заяву.
За словами Шевченка, українські футболісти сьогодні програвали дуелі.
"Гра була дуже важкою. Команді було фізично дуже важко сьогодні. Ми спізнювалися і програвали дуелі, намагалися структурно грати, ми багато помилялися, це говорить про втому", - сказав Шевченко.
Шевченко зазначив, що збірна України грала з Австрією на тому рівні, на якому дозволяла фізична форма гравцям.
"Коли ти спізнюєшся, не встигаєш і помиляєшся, ми втрачаємо м'яч, кутовий і на кутовому не дуже добре зіграли, і пропустили. Після цього граємо погано. Хлопці віддали все що могли. Ми сьогодні грали на тому рівні, на якому нам дозволяла фізична форма", - сказав Шевченка в ефірі Футбол 1.
Зазначимо, команда Андрія Шевченка посіла третє місце в групі C.
У команди Андрія Шевченка 4:5 співвідношення забитих і пропущених голів, що ускладнює шанси потрапити в плей-офф через рейтинг третіх команд.
Підсумкова ситуація в рейтингу стане відома 23 червня ввечері.
Нагадаємо, українська збірна у своєму першому матчі групи C на чемпіонаті Європи з футболу-2020 поступилася (2:3) збірній Нідерландів.
У другому матчі групового турніру збірна України обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1.