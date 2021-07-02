Шевченко зробив заяву перед матчем з Англією на Євро-2020

Як заявив Шевченко, у гравців збірної України є характер.
Наставник збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020.
Головний тренер "синьо-жовтих" відзначив роботу Гарета Саутгейта на чолі англійської збірної.
"Я вважаю що це одна з кращих і збалансованих збірних. У неї прекрасні виконавці. Хочу відзначити тренера Гарета Саутгейта, який дійсно зібрав неймовірний колектив", - сказав Шевченко.
Тренер збірної України згадав фінал Ліги чемпіонів, в якому зійшлися дві англійські команди – Манчестер Сіті і Челсі. У складі Англії багато фіналістів Ліги чемпіонів.
Шевченко очікує важкий матч проти Англії в 1/4 фіналу. Також тренер прокоментував зневажливе ставлення англійських експертів перед грою.
"Ми розуміємо, з якою командою граємо. Але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми проявили характер і наші принципи гри, від яких ми ніколи не будемо відходити. Я знаю, який важкий матч нас чекає, але я знаю, що у моїх гравців є характер", – сказав Шевченко на пресконференції.
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Україна-Англія: що відомо про матч
- Поєдинок 1/4 фіналу Євро – 2020 Україна-Англія відбудеться в Римі на стадіоні Олімпіко.
- Чвертьфінальний матч розпочнеться о 22:00.
- Головним арбітром поєдинку буде 45-річний Фелікс Брих з Німеччини.
- Україна увосьме зустрінеться з англійцями. Наша команда виграла тільки один матч і ще чотири програла. Двічі Україна і Англія зіграли внічию.