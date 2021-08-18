Шевченко зворушливо попрощався зі збірною України з футболу

Шевченко звернувся до збірної після свого відходу з поста тренера / Getty

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до футболістів національної команди після свого відходу.

В Instagram він опублікував пост, в якому підвів підсумки спільної роботи.

"Мені хочеться висловити величезну подяку кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях у вісімку кращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли. Дякую вам за підтримку".

"Я завжди і скрізь буду вас підтримувати і вболівати. Я бажаю вам всім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України", - написав Шевченко.

Шевченко залишив посаду тренера збірної - про що йшлося раніше:

Нагадаємо, раніше, 1 серпня поточного року стало відомо, що Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України - після кінця терміну контракту.

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Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що його має замінити друга легенда українського футболу - Сергій Ребров.

Однак, виникли проблеми з розірванням поточного контракту Реброва - з еміратським клубом Аль-Айн. В УАФ повідомляли, що допоможуть фахівцеві з компенсацією за розрив контракту - якщо сума не перевищить 1 млн євро.

Керівник Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко офіційно оголосив, що збірну України очолить Олександр Петраков - у форматі "виконуючий обов'язки".