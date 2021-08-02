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Шевченка у збірній України більше не буде: журналіст назвав дату призначення нового тренера

2 серпня 2021, 06:42

Заява Шевченка погоджена з Українською асоціацією футболу, сказав Олександр Денисов.

Андрій Шевченко
УАФ і Шевченко не збираються продовжувати контракт - Денисов / Reuters

Легенда українського футболу Андрій Шевченко більше не працюватиме зі збірною України. Його заява погоджена з Українською асоціацією футболу, очікується офіційний коментар голови футбольної федерації Андрія Павелка. На засіданні виконкому УАФ, яке відбудеться 9 серпня, затвердять нового наставника національної команди. Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

У ефірі передачі він розповів про те, що президент УАФ Андрій Павелко знав про підготовку заяви Шевченка. Наразі очікується офіційна заява Павелка з цього приводу. Федерація футболу і Шевченко не підписуватимуть новий контракт.

читайте також"Я б цього хотів": Шевченко натякнув на відхід зі збірної України заради роботи в клубі"Заява, зроблена Шевченком, була узгоджена між ним і Українською асоціацією футболу. 2 серпня має з'явитися реакція Павелка. Це не спонтанне рішення, що Шевченко написав якийсь пост, а УАФ не готова. Я знаю про те, що нового контракту не буде", - запевнив Денисов.

Також він додав, що питання щодо нового головного тренера збірної України має бути вирішене найближчим часом. Засідання виконавчого комітету УАФ має відбутися 9 серпня. Тоді повинні затвердити кандидатуру наставника збірної.

"Найближчим часом у збірної України з'явиться новий тренер. Вже 9 серпня відбудеться засідання виконкому УАФ, на якому має бути затверджено нового головного тренера збірної України", - підкреслив Олександр Денисов.

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Заява Шевченка про відхід зі збірної України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко у неділю, 1 серпня, заявив про те, що він залишає команду. Контракт фахівця з УАФ завершено і не було продовжено.

ЗМІ повідомляли, що сторони не змогли домовитися про фінансові умови угоди. Нібито Шевченко просив 3 мільйони доларів на весь тренерський штаб.

Примітно, Шевченко і УАФ не розголошували деталі контракту, що минув. Журналісти у 2018 році з'ясували, що тренер отримує 720 тисяч доларів на рік. Цю інформацію на офіційному рівні не підтверджували, але й не спростовували.

Андрій Шевченко збірна України з футболу Олександр Денисов новини України новини футболу УАФ
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