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Шевченко повертається: Динамо знайшло заміну Луческу - ЗМІ

13 вересня 2021, 16:01

Андрій Шевченко може стати новим керманичем київського Динамо.

Шевченка, луческу
Мірча Луческу та Андрій Шевченко / УНІАН

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може стати новим керманичем київського Динамо.

Після закінчення поточного сезону Мірча Луческу залишить пост головного тренера киян, а його наступником стане Андрій Шевченко, повідомив футбольний оглядач Олег Ящук В ефірі програми Футбольний формат.

"Луческу, думаю, ще цей сезон відпрацює з Динамо, а потім прийде Андрій Миколайович Шевченко. Такий інсайд, що після Луческу буде Шевченко. Не знаю, було це десь у ЗМІ, але я чув від своїх друзів", - каже Ящук.

У свою чергу цю ж інформацію підтвердив футбольний журналіст Андрій Малиновський.

"Є такий інсайд, дійсно. Вже пройшла така інформація", - підкреслив він.

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Звернемо увагу, що ймовірний прихід Шевченка на посаду головного тренера Динамо не виключають джерела в самому клубі.

"Шевченко з кінця серпня зачастив в офіс (Динамо, - ред.). Пропозиції щодо подальшого працевлаштування відсутні. Образа на федерацію, навпаки, присутня. Луческу живий, здоровий і активний. Йти поки не збирається. Румун має ще два сезони чинного контракту, особисті умови якого виконуються без затримок. За ці роки багато чого може змінитися. Шевченко відношення до клубу поки ніякого не має", - пише Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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Як відомо, Мірча Луческу очолив Динамо влітку 2020 року і відтоді привів команду до перемог у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України. Контракт румунського тренера зі столичним клубом діє до літа 2023 року.

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