Шовковський залишається: УАФ презентувала новий тренерський штаб збірної України

Новий тренерський штаб збірної України / скріншот

Сьогодні, 29 серпня, в Києві відбулася офіційна презентація нового тренерського штабу національної збірної України. Саме ці фахівці готуватимуть команду до майбутніх матчів відбору на ЧС-2022 у Катарі.

З головною футбольною командою країни працюватиме тренерський штаб з шести осіб на чолі з в. о. головного тренера Олександром Петраковим, змінивши на цій посаді Андрія Шевченка, якому, нагадаємо, вдалося перервати прокляття групових етапів на чемпіонатах Європи.

Тренерський штаб збірної України:

Олександр Петраков – виконувач обов’язків головного тренера;

– виконувач обов’язків головного тренера; Олександр Шовковський та Андрій Анненков – асистенти головного тренера;

та – асистенти головного тренера; В’ячеслав Кернозенко – тренер воротарів;

– тренер воротарів; Іван Баштовий та В’ячеслав Руженцев – тренери по фізпідготовці.

Збірна України проведе першу тренувальну сесію з новими наставниками 29 серпня о 18:30 на полі НТК ім. В. Баннікова. Перші 15 хвилин заходу – відкриті для ЗМІ.

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