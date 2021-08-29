Шовковський залишається: УАФ презентувала новий тренерський штаб збірної України

Всього в новий тренерський штаб збірної України увійшло шестеро осіб.
Сьогодні, 29 серпня, в Києві відбулася офіційна презентація нового тренерського штабу національної збірної України. Саме ці фахівці готуватимуть команду до майбутніх матчів відбору на ЧС-2022 у Катарі.
З головною футбольною командою країни працюватиме тренерський штаб з шести осіб на чолі з в. о. головного тренера Олександром Петраковим, змінивши на цій посаді Андрія Шевченка, якому, нагадаємо, вдалося перервати прокляття групових етапів на чемпіонатах Європи.
Тренерський штаб збірної України:
- Олександр Петраков – виконувач обов’язків головного тренера;
- Олександр Шовковський та Андрій Анненков – асистенти головного тренера;
- В’ячеслав Кернозенко – тренер воротарів;
- Іван Баштовий та В’ячеслав Руженцев – тренери по фізпідготовці.
Збірна України проведе першу тренувальну сесію з новими наставниками 29 серпня о 18:30 на полі НТК ім. В. Баннікова. Перші 15 хвилин заходу – відкриті для ЗМІ.
Збірна України: матчі у вересні
- Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.
- Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.
- Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.
Автор: Денис Пономаренко