Скандал на Олімпіаді: білоруську спортсменку намагаються силоміць повернути до Мінська

Крістіна Тімановська / Instagram К.Тімановської

На Олімпійських Іграх в Токіо спалахнув скандал після того, як білоруську легкоатлетку Крістіну Тімановську спробували силою повернути до Мінська.

В інтерв'ю Єврорадіо білоруська атлетка повідомила про те, що знаходиться в аеропорту Токіо, а в справу вже втрутилася місцева поліція.

"Зараз я перебуваю з поліцією. Вони поки вирішують, що робити", - сказала Тімановська.

Відзначимо, що раніше незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці не допустив її до участі в змаганнях на ОІ-2020.

Спортсменка уточнила, що чиновники з білоруської делегації, за її словами, не висловлювали їй ніяких претензій, а просто попросили зібрати речі і відвезли в аеропорт.

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У Національному олімпійському комітеті Білорусі ж пояснили, що Тімановську повертають додому нібито через її емоційно-психологічний стан, проте спортсменка стверджує, що її стан ніхто не перевіряв.

Раніше Тімановську не допустили до участі в ОІ-2020 разом з ще двома білоруськими спортсменами. Офіційна причина-недостатня кількість позасмагальних допінг-проб, які необхідно було здати протягом десяти місяців перед ОІ.

У свою чергу спортсменка різко відреагувала на це рішення, після чого її розкритикували в провладних білоруських Telegram-каналах, а також на білоруському телебаченні. Дівчина додала, що планує просити притулку в одній з країн Європи.

За останніми даними, Тімановська не проходила реєстрацію на рейс Токіо - Стамбул (на якому її планували вивезти).

Крім того, до Христини Тімановської їдуть представники японського МЗС.

Нагадаємо, офіційний сайт Олімпійських ігор - 2020 в Токіо, який раніше відрізав від нашої держави окупований РФ Крим, повернув його на місце – тепер на ресурсі правильна карта України.

Раніше на офіційному сайті змагань на карті світу між материковою територією України і Кримом була така ж лінія, якою позначені кордони між різними державами. Це викликало неабияке обурення в мережі.