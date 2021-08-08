Скандал на Олімпіаді: легкоатлетка рознесла НОК і федерацію за провали в підготовці

Марина Килипко / Reuters

Українська спортсменка Марина Килипко під час Олімпійських ігор в Токіо зі сльозами на очах розкритикувала керівництво Федерації легкої атлетики та Національного олімпійського комітету України за те, що до Японії її відправили без тренера.

Учасниця змагань зі стрибків з жердиною розповіла ТСН, що після скандалу, що вибухнув, з НОК з нею не зв'язувалися.

За її словами, в Токіо після скандалу її викликали на 10 ранку на зустріч.

"Не знаю з ким, для чого. Не розумію. Я запитала: "Навіщо?". Вони-мені: "Ну, поговорити". Про що поговорити? Навіщо зараз про щось говорити? Треба було або раніше, або я не знаю. І потім я не захотіла ні з ким говорити. Я запитую: "Навіщо?". Вони там: "Заспокоїти тебе". Я кажу: "Так, у мене все добре. Навіщо мене заспокоювати? Я ходжу, живу так само. Ходжу там в їдальню, їм. Спілкуюся з людьми. З дівчатками. У мене все добре", - розповіла спортсменка.

Вона уточнила, що на зустріч так і не пішла, а відсипалася в готелі після стресу.

Реклама

"І після цього в той же день о 10 вечора мені - знову: "Давай поговоримо". Я сказала, що можна було - цілий день був для того, щоб поговорити, але вже 10 вечора. Я сказала, що сенсу немає і хочу відпочивати. Можна було поговорити там у другий день. Або зателефонувати безпосередньо і сказати нормально", - додала Килипко.

читайте такожУкраїнська легкоатлетка Магучіх ніжно обнялася з чемпіонкою олімпіади з РФ

Раніше в Міністерстві оборони України відреагували на дружні обійми української спортсменки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене після завершення стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо.

У МО підкреслили, що фото Ярослави Магучіх поруч зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди олімпійського комітету Росії викликало обурену реакцію в суспільстві.