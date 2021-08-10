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Скандал з фото Магучіх: Кремінь оцінив обійми українки з росіянкою на Олімпіаді

10 серпня 2021, 15:18

Громадяни України зобов'язані користуватися державною мовою, нагадав Тарас Кремінь.

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Ярослава Магучіх (праворуч) сфотографувалася зі спортсменкою з РФ / Reuters

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував скандал з бронзовою медалісткою Олімпіади - 2020 зі стрибків у висоту Ярославой Магучіх, яка сфотографувалася обійнявшись з олімпійською чемпіонкою з Росії Марією Ласіцкене після фіналу змагань.

В ефірі на каналі Україна 24 він підкреслив, що спортивну дипломатію обговорювали на зустрічах зі спортсменами та міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом.

"Говорили в якому контексті? Що під час проведення та участі в офіційних брифінгах і прес-конференціях все-таки громадяни України зобов'язані користуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх відрядила на знакові змагання планетарного масштабу", — заявив омбудсмен.

При цьому він заявив, що не поділяє "принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

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"Я дивився бій греко-римської боротьби в 2008 році між представниками Росії та Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде спортивним способом захищати свій народ. Питання субординації до своїх громадян визначається в тому числі і позиціонуванням до представників тих країн, які були представлені на змаганнях", — сказав омбудсмен.

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Раніше повідомлялося про те, що Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

Магучіх і Ласіцкене обіймалися після закінчення змагань, а також разом позували для фотографів.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.

Олімпіада-2020 Тарас Кремінь
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