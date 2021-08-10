Скандал з Магучіх: Беленюк підтримав легкоатлетку після її фото з росіянкою

Ярослава Магучіх (праворуч) зробила фото з росіянкою / Reuters

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк прокоментував скандал з легкоатлеткою Ярославой Магучіх, яка після фіналу Олімпіади зробила фотографію з росіянкою Марією Ласіцкене.

В ефірі телеканалу Наш він заявив про однозначну підтримку Магучіх, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

"З приводу цькування дитини якої 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає", - підкреслив олімпійський чемпіон.

Він упевнений в тому, що фото з росіянкою Магучіх зробила в момент, коли перебувала в стані ейфорії.

"Вона щиро обійняла свою конкурентку, з якою вони змагалися без задньої думки про те, який резонанс це може викликати в Україні. Я особисто розумію почуття дівчини, яка вперше в житті на такому міжнародному великому форумі підняла прапор нашої країни. У тому стані, в якому вона була, Ярослава була готова обіймати будь – якого, хто зустрінеться їй на дорозі", - додав Беленюк.

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У свою чергу мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі телеканалу Україна 24 заявив про те, що на міжнародних змаганнях українські спортсмени повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".

На запитання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів, що не поділяє "принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

При цьому Кремінь зазначив, що питання спортивної дипломатії дуже важливі.

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Раніше повідомлялося про те, що Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

Магучіх і Ласіцкене обіймалися після закінчення змагань, а також разом позували для фотографів.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.