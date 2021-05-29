УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Скандал з пиятикою за кермом: ексзірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву

29 травня 2021, 19:13

В'ячеслав Шевчук заявив про те, що готовий нести покарання за свій вчинок.

Шевчук йде з телеканалу Футбол
В'ячеслав Шевчук покаявся за пиятику за кермом / Instagram в. Шевчука

Колишній футболіст донецького Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук вибачився після того, як напередодні був затриманий поліцією за кермом авто в нетверезому стані.

У своєму зверненні до Instagram він заявив про те, що після скандального інциденту залишає свою роботу експертом на телеканалі Футбол.

"Друзі, я хотів би перед усіма вибачитися за свій вчорашній вчинок у Києві. Перш за все, я хотів би вибачитися перед поліцією, перед уболівальниками, перед Шахтарем, перед телеканалом Футбол. Те, що зі мною сталося - сподіваюся, зі мною такого більше не повториться. Я не маю ніякого морального права далі працювати на каналі Футбол, тому я повинен залишити канал. Не повторюйте моїх помилок. Перепрошую", - сказав Шевчук.

читайте такожМілевського помітили на гульні у сина Лукашенка в Мінську

Колишній футболіст Шахтаря додав, що сідати за кермо в нетверезому вигляді - категорично не можна.

"Мій вчорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам. Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом Шахтар, яким змазав свято. Хочу вибачитися перед усіма жителями Києва, які могли постраждати з моєї вини. Щиро перепрошую перед поліцейськими. Алкоголь несумісний з водінням. Не повторюйте моїх помилок", - резюмував Шевчук.

false

Скандал з В'ячеславом Шевчуком:

  • Раньше Шевчук був затриманий співробітниками поліції у центрі Києва після повернення зі святкування 85-річчя футбольного клубу Шахтар Донецьк.
  • Спортсмен перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. При затриманні Шевчук чинив опір поліції.
  • Патрульні поліцейські на бульварі Лесі Українки зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого перебував Шевчук.
  • Тест спортсмен проходити відмовився і почав штовхати патрульних, тим самим чинивши опір при затриманні.
новини Києва новини Шахтаря В'ячеслав Шевчук
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моді жіноча стрижка шаллет у стилі 80-х, перед якою не змогла встояти Біллі АйлішУ моді жіноча стрижка шаллет у стилі 80-х, перед якою не змогла встояти Біллі Айліш Місячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижкиМісячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижки "Неймовірна": Настя Каменських у корсеті зачарувала сексуальним тілом"Неймовірна": Настя Каменських у корсеті зачарувала сексуальним тілом Буде фартити, як ніколи: гороскоп для Тельця на червень 2021Буде фартити, як ніколи: гороскоп для Тельця на червень 2021 Після Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському життіПісля Місіс Україна 2021: Катя Осадча заінтригувала ніжним образом у Світському житті

Останні новини

13:33
Вакцинація від COVID-19 у Києві: у МВЦ утворилися чималі черги на щеплення
13:22
Гороскоп на завтра 31 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: два любовних шляхи та підкорення висот Відео
13:03
Полетіла в прірву на 100 метрів: оприлюднено подробиці загибелі української альпіністки в Туреччині Відео
12:48
У Путіна розкрили деталі перемовин з Лукашенком і його сином Відео
12:25
У Steam проходить безплатна роздача милого, але страшного хорора Little Nightmares Відео
Реклама
12:25
Дати перцю Путіну: глава Європарламенту зробив заяву про санкції проти Росії Відео
12:18
В Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19: яку вакцину і кому колотимуть Фото Відео
11:37
У Таїланді помер посол України: стала відома причина смерті
11:16
Стало відомо, куди перевели ексредактора Nexta Протасевича Відео
11:06
"Глобальне потепління по-українськи": за два дні до початку літа в Карпатах випав сніг
10:13
Коронавірус "утік" з вуханьської лабораторії: у розвідці Великобританії знайшли "колиску" пандемії Відео
09:39
"Всім би такий штатив": у прямому ефірі українського телеканалу випадково з'явилася оголена жінка Відео
09:32
Євросоюз запропонував США разом "мірятися силою" з Росією Відео
08:50
Дощі продовжать заливати Україну: синоптик назвав "сухі" дні Відео
08:25
Народ вимагає крові: як Зеленському піти на другий термін Погляд
08:20
Гороскоп на сьогодні 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Відео
08:17
Коронавірус в Україні "знесилів": за добу виявлено всього 1700 випадків зараження Відео
07:48
Пуповину перекушено: в Івано-Франківську після пологів горе-мати викинула дитя у сміттєвий бак Відео
07:30
Помилки минулого дадуть про себе знати: що обіцяє Водоліям гороскоп на червень-2021
06:29
Підігравання РФ і Китаю: чому Туреччина пом'якшила удар НАТО по Білорусі Погляд
Реклама
06:03
У моду на літо 2021 увійшли слінгбеки – туфлі казкової краси з 40-х, які залишив нам Діор Фото Відео
06:02
Зростання авторитету і застій у справах: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на Червень 2021
05:28
"Пекельна" спека +40° і потопи: синоптик здивував прогнозом погоди на літо Відео
05:02
Експерт пояснив, чому українці не дочекаються трупа Путіна, що пропливає по річці Відео
04:44
Батальйон США в степах України: ексміністр назвав найкращий захист від агресії РФ Відео
04:22
У моду на літо 2021 повернулися джинсові сукні в стилі 90-х, які випромінюють дух свободи Фото Відео
03:50
Світ відповість ляпасом на ласку: що обіцяє Козерогу гороскоп на Червень 2021
02:58
Гени та генетичний рак: що потрібно знати Відео
02:16
Грип та його наслідки: до яких ускладнень може призвести хвороба Відео
01:05
"Чом би й ні?": спікер президента України пояснила, навіщо йде в шоу бізнес Відео
00:51
У Канаді голий політик "сходив по-маленькому" в чашку під час онлайн-засідання парламенту
00:30
Зірка Папіка Даша Петрожицька зробила відверте зізнання про свого коханого Відео
00:16
Визначено переможця Ліги чемпіонів сезону 2020-2021 Відео
29 травня, субота
23:58
Netflix придбав права на два російських фільми, котрі заборонені в Україні
23:40
Злата Огнєвіч зізналася, який інтим дозволить собі з учасниками шоу Холостячка 2 Відео
23:36
Пішов із життя Почесний консул України в США
23:01
Лікар назвав тривожні симптоми-ознаки раку на ранній стадії
22:20
Експерт розповів, чим для "слуг народу" завершаться "наїзди" на Кличка Відео
22:17
Замучать бурі, спопелить спека: синоптик дав тривожний прогноз на літо 2021 Відео
21:54
Генерал СБУ пояснив провал Києва з авіаційними санкціями проти Мінська Відео
Реклама
21:35
У Путіна розповіли, чи будуть літаки Білорусі літати до Криму Відео
21:08
У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП та втекла Відео
20:37
Своя вакцина від коронавірусу в Україні: міністр розкрив, коли чекати на важливу інформацію Відео
20:26
Лукашенко уламав Путіна на багатомільйонний кредит: про що домовилися в Сочі Відео
20:15
Аншлаг та величезна черга: скільки киян прищепили за день в МВЦ Відео
19:56
Як Байден готується до сутички зі східним "синтоловим качком" Погляд
19:43
У Києві побилися власники собак: у чому причина конфлікту
19:41
Російські авіакомпанії влаштували повітряний бойкот Білорусі - Forbes Відео
19:36
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
19:13
Скандал з пиятикою за кермом: ексзірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти