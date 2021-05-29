Скандал з пиятикою за кермом: ексзірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву

В'ячеслав Шевчук заявив про те, що готовий нести покарання за свій вчинок.
Колишній футболіст донецького Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук вибачився після того, як напередодні був затриманий поліцією за кермом авто в нетверезому стані.
У своєму зверненні до Instagram він заявив про те, що після скандального інциденту залишає свою роботу експертом на телеканалі Футбол.
"Друзі, я хотів би перед усіма вибачитися за свій вчорашній вчинок у Києві. Перш за все, я хотів би вибачитися перед поліцією, перед уболівальниками, перед Шахтарем, перед телеканалом Футбол. Те, що зі мною сталося - сподіваюся, зі мною такого більше не повториться. Я не маю ніякого морального права далі працювати на каналі Футбол, тому я повинен залишити канал. Не повторюйте моїх помилок. Перепрошую", - сказав Шевчук.
читайте такожМілевського помітили на гульні у сина Лукашенка в Мінську
Колишній футболіст Шахтаря додав, що сідати за кермо в нетверезому вигляді - категорично не можна.
"Мій вчорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам. Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом Шахтар, яким змазав свято. Хочу вибачитися перед усіма жителями Києва, які могли постраждати з моєї вини. Щиро перепрошую перед поліцейськими. Алкоголь несумісний з водінням. Не повторюйте моїх помилок", - резюмував Шевчук.
Скандал з В'ячеславом Шевчуком:
- Раньше Шевчук був затриманий співробітниками поліції у центрі Києва після повернення зі святкування 85-річчя футбольного клубу Шахтар Донецьк.
- Спортсмен перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. При затриманні Шевчук чинив опір поліції.
- Патрульні поліцейські на бульварі Лесі Українки зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого перебував Шевчук.
- Тест спортсмен проходити відмовився і почав штовхати патрульних, тим самим чинивши опір при затриманні.