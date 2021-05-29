Скандал з пиятикою за кермом: ексзірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву

В'ячеслав Шевчук покаявся за пиятику за кермом / Instagram в. Шевчука

Колишній футболіст донецького Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук вибачився після того, як напередодні був затриманий поліцією за кермом авто в нетверезому стані.

У своєму зверненні до Instagram він заявив про те, що після скандального інциденту залишає свою роботу експертом на телеканалі Футбол.

"Друзі, я хотів би перед усіма вибачитися за свій вчорашній вчинок у Києві. Перш за все, я хотів би вибачитися перед поліцією, перед уболівальниками, перед Шахтарем, перед телеканалом Футбол. Те, що зі мною сталося - сподіваюся, зі мною такого більше не повториться. Я не маю ніякого морального права далі працювати на каналі Футбол, тому я повинен залишити канал. Не повторюйте моїх помилок. Перепрошую", - сказав Шевчук.

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Колишній футболіст Шахтаря додав, що сідати за кермо в нетверезому вигляді - категорично не можна.

"Мій вчорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам. Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом Шахтар, яким змазав свято. Хочу вибачитися перед усіма жителями Києва, які могли постраждати з моєї вини. Щиро перепрошую перед поліцейськими. Алкоголь несумісний з водінням. Не повторюйте моїх помилок", - резюмував Шевчук.

Скандал з В'ячеславом Шевчуком: