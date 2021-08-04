Скандал з Тимановською та її "поверненням" до Мінська: атлетка не полетіла до Польщі

Тимановська полетіла до Відня / Instagram К. Тимановської

Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яку, за її словами, хотіли примусово відправити до Мінська, не полетіла прямим рейсом з Японії до Варшави. Замість цього вона вилетіла до Відня. На зміні маршруту наполягли польські дипломати.

Як повідомляє Reuters, планувалося, що Тимановська з Токіо повинна відправитися до Польщі – Варшава видала спортсменці гуманітарну візу, а в останні дні вона перебувала в посольстві цієї держави у японській столиці.

Однак, як стало відомо від представника білоруської діаспори, який на зв'язку зі спортсменкою, незадовго до вильоту з міркувань безпеки було прийнято інше рішення – Тимановська замість Варшави вирушила до столиці Австрії – Відня. Вказується, що на цьому наполягли польські дипломати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після скандалу з Тимановською прийняли рішення не повертатися до Білорусі інші спортсмени – легкоатлети-багатоборці Яна Максимова та Андрій Кравченко. Тренер гандбольного клубу Витязь Костянтин Яковлєв виїхав на територію України.

Скандал з легкоатлеткою з Білорусі на Олімпіаді у Токіо

На Олімпійських іграх-2020, які в ці дні проходять у Токіо, стався скандал. Легкоатлетка Христина Тимановська у своєму Instagram піддала критиці білоруських спортивних чиновників. Вони наполягали на тому, щоб вона взяла участь у змаганнях, на яких не спеціалізується.

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Після цього дівчину відсторонили від Олімпіади, а функціонери, всупереч волі спортсменки, намагалися відправити її на літаку до Мінська.

Вона змогла відмовитися від повернення до Білорусі і вирішила попросити політичного притулку у Мінську.

Її чоловік Арсеній Зданевич виїхав на територію України.