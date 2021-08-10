Скандал України на Олімпіаді-2020: стало відомо, хто поїхав замість тренерів у Токіо

Серед 300 осіб, хто поїхав до Токіо були спортсмени, тренери, масажисти, медичний персонал.
На Олімпіаді-2020 у Токіо зі збірною України стався скандал. Після того як стало відомо, що стрибунка з жердиною Марина Килипко розплакалася, поскаржившись на те, що залишилася без тренера, з'явився список осіб, хто поїхав на Олімпіаду.
За словами легкоатлетки, її наставника чомусь не взяли в Токіо.
Також українська художня гімнастка львів'янка Христина Погранична, коментуючи свій виступ на Олімпіаді-2020 зізналася, що поїхала на Олімпіаду без тренера. А виводила її на килим Іриша Блохіна.
Разом з тим на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України можна знайти повний список всіх, хто полетів на Ігри в Японію.
Серед 300 осіб - спортсмени, тренери, масажисти, медичний персонал.
Однак серед них є 15 так званих функціонерів - переважно співробітників профільного міністерства:
- Міністр молоді та спорту України - Вадим Гутцайт
- Президент НОК України - Сергій Бубка
- Перший заступник Міністра молоді та спорту України - Сергій Симонов
- Заступник Міністра молоді та спорту України - Ніна Уманец
- Заступник директора Департаменту олімпійського спорту - начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Міністерства молоді та спорту України - Тетяна Федюшина
- Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України- Олена Цигиця
- Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Міністерства молоді та спорту України - Юлія Буєва
- Голова медичної місії НОК України - Ігор Олексенко
- Прес-аташе делегації України на Іграх ХХХІ Олімпіади Токіо 2020 - Катерина Жидкова
- Начальник міжнародного відділу НОК України - Неля Дем'янець
- Заступник голови Національного антидопінгового центру України - Ярослав Кручек
- Виконавчий директор НОК України - Наталія Коваленко
- Заступник виконавчого директора НОК України - Олександр Яковлєв Володимирович,
- Віце-президент НОК України, президент Федерації легкої атлетики України - Равіль Сафіуллін.
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Медальний залік України на Олімпіаді-2020
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