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Скандал України на Олімпіаді-2020: стало відомо, хто поїхав замість тренерів у Токіо

10 серпня 2021, 20:49

Серед 300 осіб, хто поїхав до Токіо були спортсмени, тренери, масажисти, медичний персонал.

Олімпіада-2020
Олімпіада-2020 / Reuters

На Олімпіаді-2020 у Токіо зі збірною України стався скандал. Після того як стало відомо, що стрибунка з жердиною Марина Килипко розплакалася, поскаржившись на те, що залишилася без тренера, з'явився список осіб, хто поїхав на Олімпіаду.

За словами легкоатлетки, її наставника чомусь не взяли в Токіо.

Також українська художня гімнастка львів'янка Христина Погранична, коментуючи свій виступ на Олімпіаді-2020 зізналася, що поїхала на Олімпіаду без тренера. А виводила її на килим Іриша Блохіна.

Разом з тим на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України можна знайти повний список всіх, хто полетів на Ігри в Японію.

Серед 300 осіб - спортсмени, тренери, масажисти, медичний персонал.

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Однак серед них є 15 так званих функціонерів - переважно співробітників профільного міністерства:

  • Міністр молоді та спорту України - Вадим Гутцайт
  • Президент НОК України - Сергій Бубка
  • Перший заступник Міністра молоді та спорту України - Сергій Симонов
  • Заступник Міністра молоді та спорту України - Ніна Уманец
  • Заступник директора Департаменту олімпійського спорту - начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Міністерства молоді та спорту України - Тетяна Федюшина
  • Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України- Олена Цигиця
  • Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Міністерства молоді та спорту України - Юлія Буєва
  • Голова медичної місії НОК України - Ігор Олексенко
  • Прес-аташе делегації України на Іграх ХХХІ Олімпіади Токіо 2020 - Катерина Жидкова
  • Начальник міжнародного відділу НОК України - Неля Дем'янець
  • Заступник голови Національного антидопінгового центру України - Ярослав Кручек
  • Виконавчий директор НОК України - Наталія Коваленко
  • Заступник виконавчого директора НОК України - Олександр Яковлєв Володимирович,
  • Віце-президент НОК України, президент Федерації легкої атлетики України - Равіль Сафіуллін.

читайте такожБеленюк різко розкритикував склад української делегації на Олімпіаді-2020

Медальний залік України на Олімпіаді-2020

  • Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.
  • Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.
  • Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара Стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
  • Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.
  • Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на Літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша - в історії українського тенісу.
  • Плавець Михайло Романчук приніс Україні першу срібну медаль Олімпійських ігор-2020 - він став кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
  • Ще одна бронза в медальний залік в Токіо. Її завоювала Українська борець вільного стилю Алла Черкасова, впевнено поклавши на лопатки японську спортсменку.
  • В Японії на Олімпійських іграх-2020 молодий український борець Парвіз Насибов встиг створити сенсацію і вразити своїм бійцівським характером і волею до перемоги. Він вперше виграв срібло Олімпійських ігор.
Олімпіада-2020
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