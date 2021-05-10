Скандал в РФ: подругу Путіна звинуватили в брудній підставі

Аліна Кабаєва (в центрі) / УНІАН

Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку в РФ називають співмешканкою президента Володимира Путіна, раніше серйозно "підставила" своїх колег-гімнасток.

Як розповіла дворазова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Євгенія Канаєва Експрес-газеті, випадок стався у навчально-тренувальному центрі, де жили юні гімнастки.

Вона пояснила, що за вимогами тренерів дівчата завжди дотримувалися запропонований наставниками режим харчування. Однак перед своїм днем народження Кабаєва принесла спортсменкам кілька тортів, через які ті потрапили в неприємну історію.

"Це сталося через Аліну Кабаєву, яка перед своїм днем народження принесла гімнасткам кілька тортів і тим самим серйозно їх підставила", - сказано в статті.

При цьому солодощі спортсменкам забороняли (це погано позначається на фігурі), тому дівчата наминали гостинці потайки.

"Вона привезла на тест торти. Ми зібралися в одному номері, накрили простирадло і сиділи на підлозі. Коли тренер приходила, ми швидко все під ліжко ховали", - розповіла Канаєва.

Коли в двері в черговий раз стали наполегливо стукати хореографи, один торт викинули у вікно, а інший поставили на підвіконня. При цьому самі гімнастки поховалися за шторами. Однак в якийсь момент одна з дівчаток психанула, що зробило ситуацію ще більш незручною.

"Виходить, що я з одного боку вікна сховалася під шторкою, а дві дівчинки з іншого — одна стояла, друга сиділа. І ось перша бере на нервовому грунті і витирає руки, які все в торті, об голову інший. Виявляється, у тієї дівчинки ще іспити були, а у неї весь одяг, всі зошити в тортику" — згадує Євгенія.

Тому день народження Кабаєвої закінчився великим розчаруванням для спортсменок і годинами втраченого часу, яке пішло на миття голови і приведення кімнати в порядок.

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