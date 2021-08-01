Скандал в УПЛ: ексгравець збірної України обізвав суперника "повією"

Євген Селезньов / Reuters

Колишній нападник збірної України з футболу Євген Селезньов, який нині виступає за Закарпатський Минай, угродив у скандал.

У матчі української Прем'єр-ліги проти Олександрії він відзначився неспортивною поведінкою, пише UA Football.

Відзначається, що в перерві матчу Минай - Олександрія у Селезньова стався конфлікт із захисником команди-суперника Євгеном Бабогло, а також асистентом тренера Олександрії.

При цьому Селезньов обізвав Бабогло "повією" і запропонував вийти"один на один".

За підсумками конфлікту Селезньов отримав від арбітра матчу попередження - жовту картку.

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Інцидент прокоментував головний тренер Миная Василь Кобін.

"Я чув це все. Це була словесна перепалка з гравцями іншої команди. Женю попередили. Напевно було якийсь тиск з боку "Олександрії". Словесна перепалка, емоції, не більше ", - сказав Кобін.

Нагадаємо, раніше президент футбольного клубу Олімпік Владислав Гельзін висловив своє крайнє обурення роботою арбітрів у матчі 17-го туру, в якому його команда грала з донецьким Шахтарем.

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Гельзін буквально увірвався в прямий ефір каналу Футбол, перервавши флеш-інтерв'ю головного тренера Олімпіка Юрія Калитвинцева.

При цьому Гельзін не соромився у виразах і в нецензурній формі висловився про роботу арбітрів.