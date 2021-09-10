Помер відомий український футболіст: йому було 27 років

Денис Барвінко / Соцмережі

Український футбол сумує. На 28-му році життя помер екс-захисник Харківського "Металісту" Денис Барвінко. Про це повідомили в Асоціації футболу Дніпропетровської області.

ЗМІ пишуть, що смерть молодого і перспективного спортсмена настала в лікарні. Він пробув 6 днів у комі через значне підвищення рівня цукру в крові.

Барвінко грав за "Металіст" з 2011 по 2014 рік. На його рахунку 7 матчів.

Незважаючи на молоді роки, він встиг стати срібним призером Чемпіонату України в сезоні - 2012/13.

Також Денис виступав за юнацькі та молодіжну збірні країни.

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Однак після відходу з "Металіста" так і не зміг потрапити в іншу команду.

Барвінко рано завершив свою кар'єру через травми, які так і не дали йому повністю розкрити свій талант.

Але незважаючи на проблеми зі здоров'ям він залишився у спорті і працював головним тренером аматорської команди "Енергія" з Дніпропетровської області.

Нагадаємо, нещодавно після 39 років у комі, помер легендарний футболіст - гравець клубу "ПСЖ" Жан-П'єр Адамс. Він помер у 73 роки.

Також раніше помер культовий радянський артист Роман громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.