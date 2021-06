"Слава Україні - Героям слава нікуди не зникнуть": Україна відповість на скандал з формою збірної

Карта України з Кримом і Донбасом, а також гасла "Слава Україні" і "Героям слава" можуть стати офіційними футбольними символами країни / Скріншот відео з facebook.com/andriy.pavelko

Виконавчий комітет Української Асоціації футболу 11 червня розгляне пропозицію про затвердження гасел "Слава Україні" і "Героям слава" в якості офіційних футбольних символів. При цьому на малому і великому гербі національних збірних може з'явитися карта України з окупованими Крим і Донбасом. Про це заявив глава федерації футболу Андрій Павелко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він пише про те, що вже в п'ятницю, 11 червня, виконком УАФ розгляне питання про затвердження статусу гасел "Слава Україні" і "Героям слава" як офіційних українських футбольних символів. Разом з тим буде вивчено питання нанесення на екіпіровку національних збірних карти України у визнаних міжнародним співтовариством кордонах - з анексованим Кримом і окупованими районами Донецької та Луганської областей.

"Футбольні символи України, давно визнані всіма нашими вболівальникам і футбольною громадськістю в цілому, повинні бути захищені і увічнені у футбольній традиції нашої держави", - уточнив Павелко.

Також він додав, що завдяки діям Росії українські гасла Glory to Ukraine! Glory to the heroes! опинилися у всіх зарубіжних виданнях і соціальних мережах. У цих гасел неймовірна енергетика, затьмарити яку неможливо.читайте також"Крим - це Україна": Зеленський отримав форму збірної, через яку обурюється Росія

"Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотизм спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність. І, за будь-яких обставин, гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, тому що немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців або затьмарити їх неймовірну енергетику", - підкреслив глава УАФ Андрій Павелко.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом та лозунгом "Слава Україні - Героям слава", в якій команда зіграє на Євро-2020. Ігри пройдуть з 11 червня по 11 липня в 11 державах.

У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев раніше заявляв, що в УЄФА повинні заборонити Україні виступати в такій формі на чемпіонаті Європи з футболу.

Примітно, один з матчів Євро-2020 відбудеться у Санкт-Петербурзі. І якщо Україна проб'ється до чвертьфіналу турніру, то зможе зіграти у Росії у футболках з Кримом.

7 червня в УЄФА сказали про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірної Росії з футболу від участі у Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

Після скарги Росії в УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна повинна прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.

У Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.