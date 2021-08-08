УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Сльози легенди: Мессі розплакався на прощальній пресконференції Барселони

8 серпня 2021, 19:29

Термін дії контракту гравця з клубом завершився 1 липня, угоду не було продовжено.

Мессі
Ліонель Мессі / Reuters

Аргентинський нападник Ліонель Мессі не зміг стримати сльоз під час прес-конференції, присвяченій його відходу з клубу.

Це сталося в ході спілкування з представниками ЗМІ на стадіоні Камп Ноу, присвяченого відходу гравця з клубу, за який він виступав з 2004 року, що транслювалася на сайті клуб.

Термін дії контракту гравця з клубом завершився 1 липня. 5 серпня в клубі повідомили, що угоду не буде продовжено. У команді повідомляли, що сторони досягли угоди, проте не змогли підписати її через обмеження з боку Ліги.

Зазначимо, що каталонці трохи більше місяця шукали гроші — 200 млн євро — для того, щоб продовжити контракт з капітаном команди Мессі.

Однак з'ясувалося, що "через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла Ліги", клуб не підписав свою головну зірку.

Реклама

Тепер прославлений 34-річний гравець буде шукати для себе новий клуб.

Нагадаємо, за даними авторитетного порталу Transfermarkt трансферна вартість футболіста становить 80 млн євро.

Шестиразовий володар Золотого м'яча також допоміг Барселоні чотири рази стати найсильнішим клубом Європи.

Барселона Ліонель Мессі новини футболу новини спорту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витратиГороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати День ветеринара в Україні 2021: дата, цікаві факти про професіюДень ветеринара в Україні 2021: дата, цікаві факти про професію Свята у серпні 2021 в Україні: День Незалежності, День ПСУ і День будівельника - датиСвята у серпні 2021 в Україні: День Незалежності, День ПСУ і День будівельника - дати Чи знесуть Зеленського за технологією МайдануЧи знесуть Зеленського за технологією Майдану У Дніпрі повісився підполковник СБУ: при ньому була передсмертна записка з іменами "вбивць"У Дніпрі повісився підполковник СБУ: при ньому була передсмертна записка з іменами "вбивць"

Останні новини

11:16

Олімпійський провал України та ганьба в Токіо

11:08

Віра Кекелія без ліфчика здивувала красою в жіночному образі

10:59

У Львові біля входу в кав'ярні постелили прапор "ДНР"

10:42

Напився і валізою прикинувся: у Шереметьєво чоловік намагався здатися в багаж і застряг у сканері Відео

10:34

"Від'*біться від спортсменів": за Магучих після обіймів з росіянкою заступився каратист Горуна

Реклама
10:29

Помічник Ротару розповів правду про силіконову маску співачки

10:20

Мати була напідпитку: відомі подробиці трагічної загибелі дитини в аквапарку Дніпра

10:05

Місячний календар стрижок на тиждень 9-15 серпня: найкращий день для нової зачіски

10:03

Зорепад Персеїди-2021: коли пік і як загадувати бажання

09:51

Угорщина відкрилася для українців: як заїхати в країну Євросоюзу

09:46

Газпром за крок від добудови СП-2: у Росії відкинули угоду США і ФРН і розповіли про фініш проекту Відео

09:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 серпня: обман, вдалі обставини або несподіванний сюрприз Відео

09:26

У Тернополі шахраї "кинули" на 1,5 млн близько 200 українців, які шукали роботу за кордоном Відео

09:20

Гороскоп на сьогодні 9 серпня для всіх знаків Зодіаку: підказки інтуїції або непередбачені витрати Відео

09:18

У моду на осінь 2021 повертається фарбування в стилі 90-х та гарний мідний колір волосся Фото

09:03

Де промочить грозами, а де висушить спекою: погода в Україні 9 серпня

09:00

Нерентабельний проєкт і проблеми з фінансами: чому мешканцям хрущовок доведеться ризикнути

08:22

Мати не встежила за дитиною: у Дніпрі в аквапарку потонув маленький хлопчик

08:21

Коронавірус в Україні 9 серпня: за добу виявили сотні нових хворих Відео

07:54

Лікар назвав найкращу вакцину від Дельта-штаму коронавірусу

Реклама
07:45

Бізнес став віддавати перевагу "золотому матрацу" Погляд

07:14

"Голі спите або переодягаєтеся?": у поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до дівчат і розпускав руки Відео

07:04

Астролог пояснив, чому Зеленському не можна зустрічатися з Байденом 30 серпня

06:33

Припинення війни на Донбасі: Кулеба заявив, що участь США в нормандському форматі - не єдиний варіант Відео

06:30

Ручна накопичувальна система: чим вона загрожує українцям Погляд

05:28

Корвети не врятують: експерт пояснив помилку в переозброєнні ВМС України

05:02

Як змусити себе схуднути, якщо немає мотивації: експерти поспішають на допомогу

04:45

"Я оселився": Дмитрий Комаров купив ділянку в Карпатах

04:22

День Пантелеймона: історія, заборони дня, молитва і листівки до свята

03:50

Спосіб передбачити важку форму коронавірусу: вчені розповіли, який саме

03:02

Хитрі виверти виробників: українців попередили про смертельно небезпечні Е-добавки в продуктах

02:16

Прикмети на 9 серпня: що не можна робити в день Пантелеймона Відео

01:37

Вчені з'ясували, чи є зв'язок між ДНК і смертельними хворобами серця

00:50

Як полюбити ранковий біг раз і назавжди: крута схема, яка сподобається кожному

08 серпня, неділя
23:56

Три ключові питання: Кулеба розкрив суть переговорів Зеленського і Байдена Відео

23:24

Вогонь близький до будинків: горить ще одна країна Європи Відео

23:04

"Дельта" зміцнює свої позиції: на Львівщині нові випадки зараження індійським штамом Відео

22:45

ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка - Боррель

22:20

А весілля потім: наречений стрибнув у воду і врятував хлопчика під час святкової фотосесії

21:58

Вакцина не допоможе: у США попередили про появу нового штаму-мутанта COVID-19 Відео

Реклама
21:53

Греція у вогні: люди рятуються на поромах і бачать, як полум'я пожирає їхні будинки Відео

21:19

"Нікуди звертатися не потрібно": у Кабміні розповіли, як отримати 2 тис. грн на дитину до 1 вересня Відео

21:12

Скандал на Олімпіаді: легкоатлетка рознесла НОК і федерацію за провали в підготовці Відео

20:27

Україна відкрила всі КПВВ через лінію розмежування на Донбасі: коридор пройшли тисячі громадян Відео

20:03

У Кривому Розі прогримів потужний вибух: чоловікові відірвало ногу - ЗМІ Відео

19:30

Чи може держава розвивати українську мову Погляд

19:29

Сльози легенди: Мессі розплакався на прощальній пресконференції Барселони Відео

19:27

Українці масово переїжджають до Польщі: куди саме їдуть і чому Відео

18:38

Залишила одну в квартирі і пішла на 6-денну вечірку: мати заморила голодом 1,5-річну дитину Відео

18:33

Розмовляв російською: журналіст назвав несподівану причину відходу Шевченка зі збірної

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти