Сльози легенди: Мессі розплакався на прощальній пресконференції Барселони

Ліонель Мессі / Reuters

Аргентинський нападник Ліонель Мессі не зміг стримати сльоз під час прес-конференції, присвяченій його відходу з клубу.

Це сталося в ході спілкування з представниками ЗМІ на стадіоні Камп Ноу, присвяченого відходу гравця з клубу, за який він виступав з 2004 року, що транслювалася на сайті клуб.

Термін дії контракту гравця з клубом завершився 1 липня. 5 серпня в клубі повідомили, що угоду не буде продовжено. У команді повідомляли, що сторони досягли угоди, проте не змогли підписати її через обмеження з боку Ліги.

Зазначимо, що каталонці трохи більше місяця шукали гроші — 200 млн євро — для того, щоб продовжити контракт з капітаном команди Мессі.

Однак з'ясувалося, що "через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла Ліги", клуб не підписав свою головну зірку.

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Тепер прославлений 34-річний гравець буде шукати для себе новий клуб.

Нагадаємо, за даними авторитетного порталу Transfermarkt трансферна вартість футболіста становить 80 млн євро.

Шестиразовий володар Золотого м'яча також допоміг Барселоні чотири рази стати найсильнішим клубом Європи.