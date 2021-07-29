"Занадто завівся": українського тренера вигнали із залу на Олімпіаді в Токіо

Віталій Дуброва не зміг стримати емоцій під час поєдинку своєї підопічної, в якому та поступилася суперниці з Нідерландів.
Головного тренера збірної України з дзюдо Віталія Дуброву видалили із залу в ході поєдинку його підопічної Анастасії Турчин на цьогорічній літній Олімпіаді-2020 в Токіо.
В ході напруженого поєдинку наставник бурхливо реагував на змагання дівчат. Спершу він отримав попередження від суддів, а після другого зауваження його зобов'язали покинути зал, повідомляє Суспільне Спорт.
Сам 43-річний тренер так прокоментував інцидент:
"Тренер може підказувати лише в момент "мате" - проміжках між паузами. Я кричав на емоціях і під час зустрічі мені зробили одне зауваження. Але я так завівся, що отримав друге зауваження. Це нормально, багатьох виганяють. На щастя, на один день, і завтра я зможу працювати. Сподіваємося, що закінчимо олімпійський турнір на хорошій ноті, як його й розпочали", – сказав Дуброва.
Зауважимо, що наша дзюдоїстка Анастасія Турчин вибула з боротьби за медалі Олімпіади, програвши в 1/8 фіналу спортсменці з Нідерландів.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- Олімпійські ігри-2020 в Токіо триватимуть до 8 серпня. Всього буде розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.
- Українські спортсмени ніяк не можуть отримати "золото" Олімпіади в Токіо. Зараз в активі України чотири "бронзи" Олімпіади в Токіо, які завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует Стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, і плавець Михайло Романчук.
- Перша ракетка України Еліна Світоліна також втратила шанс на "золото", поступившись у матчі 1/2 фіналу чешці Маркеті Вондрушовій. Тепер наша тенісистка буде битися в поєдинку за бронзову медаль.