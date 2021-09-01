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Зміна тренера не допомогла: Україна втратила перемогу над Казахстаном у відборі на ЧС-2022

1 вересня 2021, 18:55

Україна знову не змогла перемогти Казахстан у матчі відбору на Чемпіонат світу-2022.

  • Казахстан - Украина
    Казахстан - Украина Reuters
  • Казахстан - Украина
    Казахстан - Украина Reuters
  • Казахстан - Украина
    Казахстан - Украина Reuters
  • Казахстан - Украина
    Казахстан - Украина Reuters
  • Казахстан - Украина
    Казахстан - Украина Reuters

Збірна України з футболу не змогла обіграти команду Казахстану в 4-му турі відбору на Чемпіонат світу.

Зустріч в Нур-Султані завершилася з рахунком 2:2.

Вже на 2-й хвилині Роман Яремчук відзначився шедевром. Форвард "жовто-синіх" прийняв м'яч за межами штрафного майданчика на груди і з льоту парашутом відправив у дев'ятку воріт казахів - 1:0.

Казахи ближче до середини тайму також створили першу загрозу біля воріт П'ятова, але пробили повз ворота.

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У другому таймі Україна продовжила домінувати і на 63-й хвилині мала відмінний шанс збільшити рахунок, але Матвієнко, вийшовши на "побачення" з голкіпером Казахстану, переграти того не зміг.

А за 68-й хвилині український захисник Забарний пропустив м'яч за комір, де його підхопив Аімбетов, вколотивши м'яч у сітку воріт П'ятова. Судді зафіксували офсайд, який також підтвердила і система VAR.

Середина другого тайму видалася для України вельми плачевно.

Зінченко збив поблизу свого штрафного майданчика гравця місцевої збірної, отримавши при цьому "жовту", через яку пропустить матч з Францією.

А далі Валліулліним потужно пробив у ближній кут П'ятова рахунок 1:1.

Вже в компенсований час українці, здавалося, вирвали перемогу - гол забив вийшов на заміну Сікан. Але в наступній атаці українці знову пропустили.

Рахунок 2:2 і зіпсований дебют нового наставника - Олександра Петракова.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Петраков буде працювати з національною командою, поки її не зможе очолити Сергій Ребров, який кілька місяців тому підписав контракт з одним з клубів з ОАЕ.

viber
збірна України
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