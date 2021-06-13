ЗМІ дізналися, як через тиск Газпрому УЄФА заборонила "Героям слава" для збірної України

Газпром міг вплинути на рішення УЄФА щодо форми збірної України - Bild / УНІАН

Головною причиною рішення УЄФА щодо заборони національної збірної України з футболу грати у футболках з гаслом "Героям слава" є тиск з боку головного спонсора футбольної організації – корпорації Газпром, з якою Європейська асоціація футболу підписала багатомільйонний контракт.

Як повідомляє німецьке видання Bild, договір УЄФА з російським газовим монополістом Газпромом було підписано три тижні тому. Згідно з пунктами угоди, компанія має право висувати вигідні для себе умови. Тому організація прийняла рішення проти України в ситуації з футбольною екіпіровкою.

Журналісти зробили запит до УЄФА щодо деталей контракту з Газпромом, проте організація відмовилася їх розголошувати, пославшись на таємницю угоди.читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

"Контракти не є публічними через угоди про конфіденційність", - зазначили у футбольній асоціації.

Втім, журналісти підкреслили, що згідно з їх інсайдерською інформацією, договір УЄФА і Газпрому передбачає фінансування організації як мінімум на 50 мільйонів євро.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня показала нову форму збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні".

Росія різко відреагувала на цю ситуацію і висловила свій протест. Представники російської влади закликали УЄФА заборонити Україні виступ у такій амуніції.

Однак 7 червня в УЄФА заявили, що в організації немає претензій до України щодо форми національної збірної.

Через три дні, 10 червня, позиція УЄФА щодо форми збірної України змінилася. В організації після офіційної скарги Росії заборонили українській команді грати в екіпіровці з гаслом "Героям слава".

11 червня УАФ затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні – Героям слава" в якості офіційних футбольних символів української національної збірної.

Пізніше в Українській асоціації футболу заявили, що Україна домовилися з УЄФА і гасло "Героям слава" залишиться на футболках команди.