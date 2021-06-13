УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

ЗМІ дізналися, як через тиск Газпрому УЄФА заборонила "Героям слава" для збірної України

13 червня 2021, 16:35

УЄФА підписав контракт з Газпромом на суму мінімум 50 мільйонів євро, стверджують журналісти.

Газпром
Газпром міг вплинути на рішення УЄФА щодо форми збірної України - Bild / УНІАН

Головною причиною рішення УЄФА щодо заборони національної збірної України з футболу грати у футболках з гаслом "Героям слава" є тиск з боку головного спонсора футбольної організації – корпорації Газпром, з якою Європейська асоціація футболу підписала багатомільйонний контракт.

Як повідомляє німецьке видання Bild, договір УЄФА з російським газовим монополістом Газпромом було підписано три тижні тому. Згідно з пунктами угоди, компанія має право висувати вигідні для себе умови. Тому організація прийняла рішення проти України в ситуації з футбольною екіпіровкою.

Журналісти зробили запит до УЄФА щодо деталей контракту з Газпромом, проте організація відмовилася їх розголошувати, пославшись на таємницю угоди.читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

"Контракти не є публічними через угоди про конфіденційність", - зазначили у футбольній асоціації.

Втім, журналісти підкреслили, що згідно з їх інсайдерською інформацією, договір УЄФА і Газпрому передбачає фінансування організації як мінімум на 50 мільйонів євро.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня показала нову форму збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні".

Росія різко відреагувала на цю ситуацію і висловила свій протест. Представники російської влади закликали УЄФА заборонити Україні виступ у такій амуніції.

Однак 7 червня в УЄФА заявили, що в організації немає претензій до України щодо форми національної збірної.

Через три дні, 10 червня, позиція УЄФА щодо форми збірної України змінилася. В організації після офіційної скарги Росії заборонили українській команді грати в екіпіровці з гаслом "Героям слава".

11 червня УАФ затвердила карту України з Кримом, а також гасло "Слава Україні – Героям слава" в якості офіційних футбольних символів української національної збірної.

Пізніше в Українській асоціації футболу заявили, що Україна домовилися з УЄФА і гасло "Героям слава" залишиться на футболках команди.

УЕФА збірна України з футболу УАФ Слава Україні
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Україна різко звернулася до НАТО і оголосила про зміну планів щодо співпраці з АльянсомУкраїна різко звернулася до НАТО і оголосила про зміну планів щодо співпраці з Альянсом Ілларіонов назвав головного союзника Путіна в адміністрації БайденаІлларіонов назвав головного союзника Путіна в адміністрації Байдена Чому істерика росіян через "корінні народи України" - це удар в штангуЧому істерика росіян через "корінні народи України" - це удар в штангу Надя Дорофєєва майже без одягу влаштувала дівочу вечірку з подругами і ДантесомНадя Дорофєєва майже без одягу влаштувала дівочу вечірку з подругами і Дантесом Чому Зеленський не дозволить "втопити" Порошенка законом про олігархівЧому Зеленський не дозволить "втопити" Порошенка законом про олігархів

Останні новини

21:24

Росія не зупинить Україну: в НАТО зробили різку заяву про інтеграцію Києва до Альянсу

21:07

Арестович назвав два варіанти вирішення проблеми в питанні щодо Донбасу Відео

20:54

Потужний вибух у Новосибірську: збільшилася кількість постраждалих, названа причина Відео

20:38

Регіна Тодоренко в день свого народження повідомила про трагедію в родині

20:33

Apple випустила навушники Beats Studio Buds з шумозаглушенням – вони дешевше AirPods Pro

Реклама
20:20

Підсумки саміту НАТО для України: кричати про "перемогу" немає приводу Погляд

20:16

Україна "стягнула" війська до Донбасу: Путін вибухнув новим звинуваченням на адресу Києва Відео

20:12

Якого числа День батька 2021 і як вітають Фото Відео

20:10

"Чоловіки повинні бути уважні": лікар звернув увагу на небезпеку популярного напою Відео

19:53

Названо 5 повсякденних звичок, які скорочують життя в середньому на 10 років Відео

19:51

ЗМІ назвали головних претендентів на посаду прессекретаря Зеленського

19:45

Україна вступить до НАТО: Альянс дав обіцянку Києву щодо ПДЧ Відео

19:33

Що ховається під вишиванкою "свого сучого сина" Погляд

19:33

Названі найгірші і найкращі сніданки для здоров'я кишечника Відео

19:27

Google Chat і Workspace стали доступні всім користувачам

19:03

Україна увійшла в зелену зону за критеріями Євросоюзу: що очікувати туристам Відео

19:00

Рак нирки: менш відома ознака уві сні, що попереджає про ризик Відео

18:54

В iPhone 12 знайшли секретну можливість, про яку Apple ніколи не розповідала Відео

18:36

Росія розширює торгівлю в Україні: відкриються десятки супермаркетів країни-агресора

18:30

У Києві змінили графік масової вакцинації від COVID-19: назвали нові дати Відео

Реклама
18:25

На Україну налетить різке похолодання і небезпечна аномалія Відео

18:17

Як заснути: чотири головних рекомендації лікаря, як зробити це легко Відео

17:45

Українські геймери знайшли "зраду" в новому трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Відео

17:20

Протасевич під наглядом силовиків розповів про свої шрами на руках і побиття в СІЗО Відео

17:07

"Дайте нам чітку відповідь": Зеленський закликав Байдена і США прийняти рішення щодо України і НАТО Відео

17:03

Путін пояснив, навіщо "танцював з мечем" біля українських кордонів Відео

17:00

Бульбашка чи економічне зростання: чому в Україні стрімко дорожчає нерухомість

16:36

Від автобуса нічого не залишилося: українці потрапили в страшну аварію в Румунії, багато жертв Відео

16:33

Свербить голова: названо п'ять причин Відео

16:32

У месенджері Viber з'явилася нова корисна функція

16:24

У моду на літо 2021 увійшли милі сарафани з 90-х, в які не можна не закохатися Фото Відео

16:16

Злітають вище неба ціни: в Україні подорожчало навчання у вишах

16:08

Унікальна дівчина: китаянка відростила 20-сантиметрові вії і потрапила до Книги рекордів Гіннеса Відео

16:06

Три головні помилки, які точно зіпсують смак і колір борщу Відео

15:38

Немає живого місця: маленьку дівчинку нещадно побила мати на Дніпропетровщині Відео

15:35

Актор Михайло Боярський висміяв збірну Росії і похвалив Україну

15:28

Порошенко підбирається до Зеленського: за кого сьогодні голосували б українці Відео

15:24

Названо два "садових" тренування, що знижують тиск Відео

15:17

Деяким викладачам "університету Зеленського" хочуть платити $4000 зарплати

15:15

Чому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задарма

Реклама
15:14

Майстерня "дев'ятка" від Ярмоленка у ворота Нідерландів може стати найкращим голом туру на Євро-2020 Відео

14:35

У Петербурзі російська поліція відібрала прапор України у фаната Відео

14:27

"Велике будівництво" Зеленського розпочало благодійний ремонт площі перед Оперним театром у Києві

14:26

Кіровоградщину завалило аномальним градом, люди скаржаться на "помсту природи" Фото Відео

14:15

Чоловік впав з верхньої полиці в поїзді і помер: чому важливо користуватися ременями Відео

13:46

В'ятрович зірвав рішення щодо озвучення українською мовою через "агента русского мира" Потураєва

13:26

Сезонні фрукти та овочі в Україні: чому так дорого коштують і чи чекати подешевшання Відео

12:47

Адвокат називає звинувачення НАБУ проти президента МАУ Євгена Дихне абсурдними

12:43

На зміну снігу та грозам в Україну йде тепло: синоптик дала прогноз на тиждень Відео

12:39

Україна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти