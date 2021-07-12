Одразу троє українських футболістів потрапили до збірної найгірших гравців Євро-2020

Роман Яремчук / УЄФА

Відомий аналітичний портал WhoScored представив символічну збірну найгірших гравців минулого чемпіонату Європи з футболу-2020. Список сформований виходячи з середніх оцінок гравців за матчі турніру.

На жаль, більше в цій символічній збірній представників України – троє. Сергій Сидорчук (6.26), Олександр Караваєв (6.31) і Роман Яремчук (6.56) увійшли до збірної, в якій не хотів би побувати жоден з футболістів.

Як бачимо, що найнижчу оцінку серед підопічних Андрія Шевченка отримав капітан київського Динамо. Також у збірній найгірших гравців Євро-2020 по два гравці збірних Німеччини, Уельсу, Хорватії та Португалії. Підкреслимо, що представників "жовто-синіх" найбільше в цій символічній збірній, навіть попри історичний вихід до чвертьфіналу престижного турніру.

Символічна збірна найгірших гравців Євро-2020

Історичний успіх України на Євро-2020:

На Євро-2020 Україна вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу континентальної першості. На попередніх двох чемпіонатах Європи "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.

Команда Шевченка пробилася в плей-офф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1).

В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі перемогли Швецію (2:1).

У чвертьфіналі Україна розгромно програла Англії (0:4).

Раніше Шевченко натякнув на відхід зі збірною України заради роботи в клубі. Його контракт діє до кінця наступного року: на цей відрізок припадає фініш фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року, який, попри гучний корупційний скандал, пройде в Катарі.