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"Стадо баранів": боксер оскандалився заявою щодо українців

7 вересня 2021, 22:13

35-річний Іван Редкач живе і тренується в США, там він готується до поєдинків. Боксер відповів на запитання фанатів в Instagram.

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Боксер відзначився скандальною заявою про українців

Скандальний український боксер Іван Редкач зізнався шанувальникам у соцмережі, що не любить людей, які живуть в Україні, так відповів він на запитання від фаната в Stories на свої сторінці в Instagram.

35-річний Іван Редкач живе й тренується в США, там він готується до поєдинків. Боксер відповів на запитання фанатів в Instagram. Іван в одному із них зізнався в любові до України.

Однак він не любить людей, які тут живуть. Він назвав українців жебраками, які не мають жодної мотивації в житті.

"Дуже люблю Україну, але не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - написав він.

Через деякий час через бурхливу хвилю розголосу спортсмен сказав, що любить Україну, але все одно більшість громадян обізвав "стадом баранів".

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"Люблю Україну, там ще залишилися адекватні люди, у кого є своя думка і своє я, а більшість, як стадо баранів", - пише він.

Раніше Главред писав про те, що український боксер Олександр Хижняк на офіційному заході в Сербії влаштував фотосесію з відомим американським ексбоксером Ройем Джонсом-молодшим. Знімки українець виклав на свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

"Радий був зустріти і познайомитися зі світовою легендою боксу, який також відомий своєю музичною та акторською діяльністю", – підписав спільне фото з Джонсом Хижняк.

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