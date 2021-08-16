З'ясувались нові деталі зміни тренера збірної України з футболу

Петраков тимчасово очолить збірну України з футболу

Тренер Олександр Петраков, який приводив збірну України U-20 до золотих медалей Чемпіонату світу, готовий прийняти головну команду країни на тимчасовій основі, повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

"Ще залишаються шанси, що Сергію Реброву вдасться узгодити своє розставання із Аль-Айном. Переговори тривають і сьогодні, наскільки мені відомо. Сам Ребров там поставив досить жорсткі умови, і є шанс, що він зможе все ж таки розірвати контракт. Якщо ж цього не станеться, то завтра (17 серпня, - ред.) виконуючим обов'язки головного тренера збірної України буде призначений Олександр Петраков", - сказав журналіст.

Він підкреслив, що Ребров рано чи пізно прийме збірну, а Петраков поступиться йому місцем головного тренера.

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"Ребров буде тренером національної збірної як тільки йому вдасться вирішити питання зі своїм клубом. Що стосується Петракова, то він згоден працювати зі збірною доти, поки Сергій Ребров не задишить Аль-Айн. Він абсолютно нормально це сприйняв. Якщо Ребров розірве контракт найближчим часом, то Петраков повернеться до роботи із юнацькою збірною", - сказав Петраков.

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Нагадаємо, 9 серпня виконком Української Асоціації футболу (УАФ) не визначився з новим головним тренером національної команди на засіданні.

1 серпня нинішнього року стало відомо, що Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із завершенням строку контракту.

Він висловив слова подяки українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди.

Переможець чемпіонату світу може очолити основну збірну України. Так, у ЗМІ з'явилася інформація, що УАФ допоможе Сергію Реброву з компенсацією за розрив контракту з еміратським клубом Аль-Айн, якщо сума не перевищить 1 млн євро, для того, щоб він міг очолити збірну України.