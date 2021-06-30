Стало відомо, що сказав Шевченко перед переможним голом у ворота шведів

Українцям вдалося забити переможний гол на останніх хвилинах овертайму. Захисник збірної Микола Матвієнко розкрив, як головний тренер мотивував футболістів.
Захисник збірної України Микола Матвієнко розповів, що головний тренер української команди Андрій Шевченко у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції підбадьорював гравців, зазначаючи, що суперник втомився більше, ніж вони. В результаті українцям вдалося забити переможний гол на останніх хвилинах додаткового часу.
"Від Шевченка в овертаймі постійно звучала фраза, що вони втомилися більше, ніж ми. Були мотиваційні слова", - поділився Матвієнко після матчу, передає Obozrevatel.
Футболіст Шахтаря додав, що збірна України вирішила присвятити перемогу форварду Динамо Артему Беседіну, який постраждав на початку овертайму після зіткнення з гравцем збірної Швеції.
читайте також"Виходили, як на війну": Зінченко поділився емоціями після перемоги над шведами на Євро-2020Зазначимо, центральний захисник Швеції Маркус Даніельсон пішов прямою ногою та в'їхав бутсою в коліно нападнику України Артему Беседіну, який якраз вийшов на поле. Спочатку головний арбітр матчу Даніеле Орсато спочатку показав жовту картку, але після перегляду моменту на відеоповторі скасував своє рішення і показав Даніельсону червону картку.
Бесєдін не зміг продовжити матч, найімовірніше, у нього важка травма. Даніельсон був вилучений з поля, тим самим він подарував перевагу українцям.
"Ця перемога Бесєдіна. Я бачив фотографії, це просто жахливо. Червона картка зіграла ключову роль", - сказав Матвієнко.
Україна пройшла в 1/4 фіналу на Євро-2020 - про що раніше писав Главред:
- 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.
- В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна-Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.
- Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з історичною перемогою в матчі зі шведами, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями та планом на гру.
- Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українських футболістів з перемогою в 1/8 фіналу Євро-2020. Дипломат прокоментував перемогу "жовто-синіх" українським патріотичним слоганом -" Слава Україні, героям слава!".