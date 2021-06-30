Стало відомо, що сказав Шевченко перед переможним голом у ворота шведів

Андрій Шевченко підбадьорював українців під час матчу проти шведів/ Фото Reuters

Захисник збірної України Микола Матвієнко розповів, що головний тренер української команди Андрій Шевченко у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції підбадьорював гравців, зазначаючи, що суперник втомився більше, ніж вони. В результаті українцям вдалося забити переможний гол на останніх хвилинах додаткового часу.

"Від Шевченка в овертаймі постійно звучала фраза, що вони втомилися більше, ніж ми. Були мотиваційні слова", - поділився Матвієнко після матчу, передає Obozrevatel.

Футболіст Шахтаря додав, що збірна України вирішила присвятити перемогу форварду Динамо Артему Беседіну, який постраждав на початку овертайму після зіткнення з гравцем збірної Швеції.

читайте також"Виходили, як на війну": Зінченко поділився емоціями після перемоги над шведами на Євро-2020Зазначимо, центральний захисник Швеції Маркус Даніельсон пішов прямою ногою та в'їхав бутсою в коліно нападнику України Артему Беседіну, який якраз вийшов на поле. Спочатку головний арбітр матчу Даніеле Орсато спочатку показав жовту картку, але після перегляду моменту на відеоповторі скасував своє рішення і показав Даніельсону червону картку.

Бесєдін не зміг продовжити матч, найімовірніше, у нього важка травма. Даніельсон був вилучений з поля, тим самим він подарував перевагу українцям.

"Ця перемога Бесєдіна. Я бачив фотографії, це просто жахливо. Червона картка зіграла ключову роль", - сказав Матвієнко.

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